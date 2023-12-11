"У Украины есть средства доставать вражеские самолеты": Игнат рассказал о российской авиации

Россияне постоянно совершенствуют систему базирования своей авиации и обустраивают аэродромы. Однако оккупанты вынуждены держать свои самолеты подальше от территорий, которые контролирует Украина.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о стратегии россиян. Соответствующее заявление он сделал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

К слову Падение обломков и пострадавшие в Бортничах: все, что известно о вражеской утренней атаке на Киев

Какова стратегия российской авиации и какие последствия для Украины

Система базирования русской авиации постоянно совершенствуется.



Сейчас Россия удерживает на десятках аэродромов сотни самолетов и вертолетов. Однако Украина располагает информацией о базировании вражеской техники.

Она находится близко к подконтрольной территории Силам обороны нашего государства. И это ставит под угрозу летательные аппараты захватчиков, поскольку у Украины есть средства, чтобы достигать до российских аэропортов.

Почему сигнал тревоги прозвучал после взрывов