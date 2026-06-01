Днем 1 июня ударные вражеские беспилотники нанесли несколько ударов по Чернигову. Есть разрушения в частном секторе города.

Об этом информирует начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Какие последствия атаки на Чернигов?

По данным Брижинского, город атаковали ударные беспилотники. В результате падения одного из дронов на севере города был поврежден жилой дом в частном секторе Чернигова.

Впоследствии в ОВА уточнили, что в результате атаки произошло возгорание двух частных домов.

Масштабы разрушений и информация о пострадавших пока проверяется и уточняется.

Где еще недавно гремели взрывы?

Днем 1 июня россияне атаковали Сумскую область ударными дронами. Под прицелом оказалась больница в Конотопе. Местные власти отметили, что это было не падение "Шахеда", а целенаправленный удар по медучреждению. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Также под ударом российских беспилотников утром 1 июня была Одесская область, в частности Белгород-Днестровская община. Враг нанес удар по административным зданиям и учреждениям здравоохранения.

Тогда как ночью Россия обстреляла саму Одессу – поврежден фасад и балконы, выбиты окна жилой 9-этажки. Вместе с тем значительные разрушения понесли и занялись одно- и двухэтажные жилые дома. Сгорели 3 автомобиля, повреждена линия теплотрассы.