Ворожі безпілотники атакували Чернігів: спалахнули житлові будинки

Про це інформує начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Які наслідки атаки на Чернігів?

За даними Брижинського, місто атакували ударні безпілотники. У результаті падіння одного з дронів на півночі міста було пошкоджено житловий будинок в приватному секторі Чернігова.

Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок атаки сталось загоряння двох приватних будинків.

Масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих наразі перевіряється та уточнюється.

Де ще нещодавно гриміли вибухи?

Вдень 1 червня росіяни атакували Сумщину ударними дронами. Під прицілом опинилась лікарня у Конотопі. Місцева влада наголосила, що це було не падіння "Шахеда", а цілеспрямований удар по медзакладу. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

Також під ударом російських безпілотників вранці 1 червня була Одещина, зокрема Білгород-Дністровська громада. Ворог завдав удару по адміністративних будівлях та закладу охорони здоров'я.

Тоді як вночі Росія обстріляла саму Одесу – пошкоджено фасад та балкони, вибиті вікна житлової 9-поверхівки. Разом із тим значних руйнувань зазнали та зайнялися одно- та двоповерхові житлові будинки. Згоріли 3 автівки, пошкоджена лінія теплотраси.