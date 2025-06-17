Вражеские корабли в Черном море: состоялись пуски "Калибров" – мониторы
- Россия запустила "Калибры" в сторону Украины в ночь на 17 июня, ракеты должны были подлететь в 2 часа ночи.
- Два фрегата "Адмирал Макаров/Эссен" вошли в акваторию Черного моря после полуночи. Общий залп – до 16 крылатых ракет "Калибр".
- Информация о пусках "Калибров" предварительная, официального подтверждения пока нет.
Россия продолжает массированно атаковать Украину в ночь на 17 июня. К "Шахедам" и пускам ракет Х-101/X-555 добавились еще "Калибры".
О пусках "Калибров" стало известно примерно в 1:40 ночи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые ресурсы, в частности канал Tracking.
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Россия запустила "Калибры" Украине
Предварительно, ракеты должны подлететь к Украине в районе 2 часов ночи. Некоторые мониторинговые ресурсы пишут, что по состоянию на 1:55 уже начинали заходить в воздушное пространство.
Добавим, что после полуночи мониторинговые ресурсы написали о выходе в акваторию Черного моря по меньшей мере двух фрегатов "Адмирал Макаров/Эссен". Их общий залп – до 16 крылатых ракет типа "Калибр".
Заметим, что информация о пусках "Калибров" является предварительной. Официального подтверждения ей ни со стороны Воздушных сил, ни со стороны ВМС пока нет.
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Ранее была информация, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Они могут нести ракеты Х-101/X-555. Предварительно, из них также состоялись пуски. В воздушное пространство ракеты должны зайти тоже в районе 2 ночи.