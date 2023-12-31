"Сопротивляйся": в Донецке прозвучали партизанские лозунги
Источник:"Желтая лента"
Представители движения сопротивления не дают оккупантам расслабиться. В частности, 31 декабря там прозвучало специфическое поздравление с Новым годом и призыв к сопротивлению.
Активисты движения "Желтая лента" поздравили жителей временно оккупированного Донецка с Новым годом. Они призывали против российской агрессии.
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Они разместили портативные колонки.
Активисты движения "Желтая Лента" разместили портативные колонки вблизи рынка в Донецке
Я категорично против за вторжения российской федерации в Украину... хочу поднять этот бокал за "Желтую Лента".... Донбасс порожняк не гонит,
– раздалось из них.
Активисты использовали искусственный интеллект для создания голоса Януковича. Поздравления включили дистанционно.
Донецк поздравили с Новым годом: смотрите видео
Движение сопротивления на оккупированных территориях: последние новости
- Украина летом нанесла удар по штабу Черноморского флота России. Партизаны показали, как выглядит здание спустя три месяца после атаки. Партизаны движения "Атеш" рассказали, что КПП у штаба до сих пор работают. Также со стороны моря дежурят солдаты.
- Агенты партизанского движения "Атеш" провели комплексную разведку в Евпаторийском районе. Они зафиксировали ряд военных объектов, а также установили, что оккупанты усиливают морскую линию обороны. Партизаны отметили, что до некоторых мест было очень трудно добраться, потому что они усиленно охраняются.
- 15 декабря, партизаны взорвали русский поезд во временно оккупированном Мелитополе. Пострадали и тепловоз, и вагон, и жд полотно. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр. Иван Федоров заметил, что последние два дня достаточно неприятны для врага.