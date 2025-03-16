Технические аспекты вызывают вопросы: как может быть реализовано перемирие на фронте

Продолжаются дискуссии относительно эффективной реализации прекращения огня на фронте. Не только в Украине, но и на Западе есть предположение, что Россия нарушит условия перемирия и обвинит в этом украинскую сторону. Однако можно найти механизмы, чтобы противодействовать этому.

Такое мнение 24 Каналу высказал майор ВСУ Тарас Березовец, отметив, что спутниковая разведка Соединенных Штатов Америки это довольно хороший инструмент для контроля соблюдения режима прекращения огня. Но, по его мнению, ничто не остановит российскую пехоту, которая будет продвигаться в серой зоне, чтобы атаковать ВСУ.

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Временное прекращение огня

Майор ВСУ подчеркнул, что россияне ни в коем случае не дадут нам расслабиться в период временного перемирия. Враг никогда не держит слово. Это доказали трагические события в Иловайске и Дебальцево.

В этот режим прекращения огня нужно было бы прописать дополнительные международные гарантии. В частности, если Россия не соблюдает перемирие, то было бы хорошо, если бы Франция и Великобритания (страны, которые разрабатывают план – 24 Канал) имели право нанести удар по российским военным объектам,

– отметил он.

Такое развитие событий возможно, однако требует политической воли.

Важно! Аналитики ISW отмечают, что Кремль стремится затянуть любые обсуждение перемирия и представить Россию равной США на мировой арене. Американская разведка и западные источники также подтверждают, что диктатор не отказался от планов контролировать всю Украину и, даже согласившись на временное перемирие, использует его для перегруппировки сил.

Прекращение военного положения в Украине

Тарас Березовец отметил, что режим прекращения огня не будет означать отмену военного положения или роспуск военных подразделений.

Возможно, будет увеличено количество людей, которым предоставят ежегодные отпуска. Это правильно, ведь военнослужащим нужно дать возможность отдохнуть. Многие из них находятся в постоянных боях непрерывно с 2022, а кто-то и с 2014 года,

– сказал он.

Санкции против России

В Европейском Союзе сейчас рассматривают дополнительные санкции против страны-агрессора, говорится об ограничении для более 2 тысяч российских граждан.

Можно ввести эти персональные санкции или отправить на "родину" родных Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Владимира Путина или Владимира Соловьева, которые спокойно живут в самых богатых странах Запада. Это то, что для них реально является ценным,

– высказался Тарас Березовец.

Он добавил, что надо бить по российским элитам, однако этот инструмент влияния на Западе пока не использовали сполна.