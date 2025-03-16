Временное увольнение со службы по решению ВВК: может ли военный находиться дома

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Временно могут освободить от службы по решению военно-врачебной комиссии.

Бывают случаи, когда военный имеет решение военно-врачебной комиссии об увольнении со службы на 30 дней и возникает вопрос, может ли он находиться дома в этот период. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на юриста Нелю Романенко на портале b2bconsult.

Смотрите также Контракт для 18 – 25-летних, выезд за границу и "бусификация": какой будет мобилизация в 2025 году

Командир должен учесть обстоятельства

Юрист объяснила, что решение о местонахождении военного (за пределами части или в подразделении) должен принимать командир.

По аналогичной формулировке, при принятии решения, командир учитывает различные обстоятельства, в том числе состояние здоровья, место нахождения воинской части и другие обстоятельства,

– добавила она.

В то же время на законодательном уровне критерии такого решения командира не определены.

По словам эксперта, решения могут быть разными – если часть находится в тылу, то, конечно, военнослужащий находится за пределами части, но как правило в том же населенном пункте.

Она объяснила, что нужно подать рапорт на имя командира и дождаться решения.

Минобороны утвердило перечень заболеваний, с которыми лицо может быть признано годным или непригодным к военной службе.