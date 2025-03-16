Бувають випадки, коли військовий має рішення військово-лікарської комісії про звільнення зі служби на 30 днів і виникає питання, чи може він перебувати вдома у цей період. Про це пише 24 Канал із посиланням на юристку Нелю Романенко на порталі b2bconsult.

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Командир має врахувати обставини

Юристка пояснила, що рішення щодо місцеперебування військового (поза межами частини або в підрозділі) має ухвалювати командир.

За аналогічним формулюванням, при прийнятті рішення, командир враховує різні обставини, у тому числі стан здоров'я, місце знаходження військової частини та інші обставини,

– додала вона.

Водночас на законодавчому рівні критерії такого рішення командира не визначені.

За словами експертки, рішення можуть бути різними – якщо частина знаходиться в тилу, то, звісно, військовослужбовець перебуває поза межами частини, але як правило в тому ж населеному пункті.

Вона пояснила, що потрібно подати рапорт на ім'я командира і дочекатись рішення.

Міноборони затвердило перелік захворювань, з якими особа може бути визнана придатною або непридатною до військової служби.