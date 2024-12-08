Время действовать, – Трамп призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переговорам

Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам по Украине. Он подчеркнул, что погибли многие мирные люди, поэтому "пора действовать".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение новоизбранного президента США в его соцсети Truth Social.

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Что заявил Трамп о переговорах и прекращении огня

Дональд Трамп отреагировал на падение режима Башара Асада в Сирии и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров между Россией и Украиной. Так, новоизбранный президент подчеркнул, что покровителем диктатора Асада была именно Россия, и сейчас в Москве не заинтересованы в его защите. По словам Трампа, в Кремле заинтересованы только в войне в Украине.

Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми. Они погибли в войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно,

– говорится в посте Трампа.

Новоизбранный президент США добавил, что сейчас Россия ослаблена из-за развязанной войны и плохой экономики. В то же время Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить соглашение и остановить безумие".

Трамп также написал, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и гораздо больше гражданских".

Обратите внимание! Ранее издания в The Wall Street Journal заявили, что общие потери Украины в войне достигают около 480 тысяч. В СМИ утверждали, что говорится около 80 000 погибших и 400 000 раненых. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что эти данные не соответствуют действительности и количество погибших и раненых в разы меньше.

В итоге Трамп призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры между Украиной и Россией. Более того, он добавил, что в этом вопросе может помочь Китай.

Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Пришло его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!

– подчеркнул Трамп.



Пост Трампа в сети / Скриншот

Днем ранее, 7 декабря, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Париже. На встрече также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Известно, что политики вели разговор за закрытыми дверями около 30 минут, однако детали переговоров остаются неизвестными.