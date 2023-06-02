Во время ночной атаки Россия выпустила по Украине 15 ракет и 18 "Шахедов", – Генштаб

Российские захватчики 2 июня снова атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Все воздушные цели были уничтожены.

Таким образом, Россия, неся большие потери, продолжает применять тактику террора. Террористы пытаются запугать украинцев.

Обратите внимание Уничтожено более 30 целей: все, что известно о ночной атаке Киева 2 июня

Сколько ракет и дронов пустили по Украине

По предварительной информации Генштаба ВСУ, в эту ночь враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА "Shahed". К счастью, все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. В настоящее время вся информация уточняется.

Россияне снова атаковали Киев: все, что известно

Ночью 2 июня атака Киева была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно.

Пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.

В результате в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа.

Мэр Виталий Кличко рассказал, что после тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Спасательно-пожарная служба выехала на место.

А в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Службы работают.

Позже в КГВА сообщили, что после проверки информация о ракетных обломках не подтвердилась.

По словам Юрия Игната, предварительно известно о сбитии 15 крылатых ракет и 21 беспилотника. Официальная информация будет позже. Так, крылатые ракеты летели из Каспия около 3 часов ночи. Дроны летели с Юга, используя рельеф местности.

Игнат подчеркнул, что эпицентром атак снова был Киев и Киевщина. Предварительно, все цели были сбиты, поэтому ждем официальные данные.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

1 июня на Киев летело 10 ракет, 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Ракеты были выпущены с территории Брянской области. ПВО уничтожила все воздушные цели, но обломки привели к трагическим последствиям. К сожалению, погибли 3 человека, 10 были ранены. Среди жертв – ребенок.