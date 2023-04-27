Обстрел Херсонщины: раненый иностранный журналист игнорировал предостережения ВСУ

27 апреля 2023, 12:16
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Источник:

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

26 апреля во время вражеского обстрела Херсонщины был ранен журналист из Италии Коррад Зунино. Как оказалось, мужчина игнорировал предостережения украинских военных.

К сожалению, в результате обстрела погиб украинский журналист Богдан Битик. Это произошло во время вражеского удара вблизи Антоновского моста.

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Иностранный журналист игнорировал предостережение украинских военных

Как стало известно, во время обстрела журналист итальянского издания La Repubblica Коррад Зунино получил ранение, а его помощник – украинский журналист Богдан Битик – погиб. Вероятно, они стали жертвами засады российских снайперов.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что Коррад Зунино не сообщил о своей работе в городе ответственным пресс-офицерам. А на месте проигнорировал предупреждение украинских военных об опасности и криках: "Danger, sir!".

Зунино как руководитель был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью PRESS, но и с броней внутри него. Но итальянец нарушил правила поведения журналистов в условиях боевых действий. В любом случае убийство и ранение журналистов является очередным военным преступлением России,
– отметили в ведомстве.


Журналист итальянского издания Коррад Зунино / фото SPRAVDI

Что этому предшествовало

  • 26 апреля оккупанты обстреляли село Станислав. К сожалению, пострадал 26-летний мужчина.
  • Кроме того, россияне обстреляли район Антоновского моста. В результате этого пострадал иностранный представитель прессы.
  • Позже стало известно, что в Херсоне был ранен в плечо иностранный представитель печати la Repubblica Коррад Зунино. В настоящее время он находится в херсонской больнице, где ему оказывают помощь.
  • Однако его коллеге Богдану Битику повезло меньше. К сожалению, его убили.
  • В La Repubblica говорят, что представители СМИ попали в засаду российских снайперов. Случилось это не в зоне боевых действий, а вблизи Херсонского моста. В то же время у мужчин была одежда с надписью "Пресса".

Автор: Софія Ковнір