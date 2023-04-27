Обстрел Херсонщины: раненый иностранный журналист игнорировал предостережения ВСУ

26 апреля во время вражеского обстрела Херсонщины был ранен журналист из Италии Коррад Зунино. Как оказалось, мужчина игнорировал предостережения украинских военных.

К сожалению, в результате обстрела погиб украинский журналист Богдан Битик. Это произошло во время вражеского удара вблизи Антоновского моста.

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Иностранный журналист игнорировал предостережение украинских военных

Как стало известно, во время обстрела журналист итальянского издания La Repubblica Коррад Зунино получил ранение, а его помощник – украинский журналист Богдан Битик – погиб. Вероятно, они стали жертвами засады российских снайперов.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что Коррад Зунино не сообщил о своей работе в городе ответственным пресс-офицерам. А на месте проигнорировал предупреждение украинских военных об опасности и криках: "Danger, sir!".

Зунино как руководитель был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью PRESS, но и с броней внутри него. Но итальянец нарушил правила поведения журналистов в условиях боевых действий. В любом случае убийство и ранение журналистов является очередным военным преступлением России,

– отметили в ведомстве.



Журналист итальянского издания Коррад Зунино / фото SPRAVDI

Что этому предшествовало