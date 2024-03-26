Опаснее "Кинжала": за сколько минут "Циркон" долетает до крупнейших городов

Ракета "Циркон" при приближении к цели разгоняется до 9 100 километров в час, а иногда и больше. До города на Юге Украины она может долететь менее чем за минуту.

В Силах обороны Юга сообщили, что ракета Циркон долетает до украинских городов за считанные минуты.

К теме Морской "Кинжал": что известно о российских ракетах "Циркон", которыми могли ударить по Киеву

Время подлета ракеты "Циркон" к украинским городам

Ранее издание Defense Express отметило, что ракета "Циркон" еще опаснее, чем "Кинжал". При приближении к цели она разгоняется до 9 100 километров в час, но может развивать и больше. Боевая часть составляет 300 – 400 килограммов.

По данным Сил обороны Юга, "Циркон" может долетать:

До Одессы, Херсона или Николаева – менее чем за 1 минуту.

– менее чем за 1 минуту. До Днепра или Запорожья – до 2,5 минут.

– до 2,5 минут. В Кропивницкий – до 3 минут.

Ориентировочное время подлета "Циркона" в другие города страны, учитывая эти данные:

В Киев – 3,5 минуты,

– 3,5 минуты, В Винницу – 3,6 минуты.

– 3,6 минуты. В Харьков – 3,9 минуты,

– 3,9 минуты, Во Львов – 5,3 минуты.

Предварительно, враг уже дважды использовал эту ракету против Украины. "Цирконом" оккупанты атаковали столицу 7 февраля и 25 марта. В обоих случаях ракеты сбили, однако даже их обломки нанесли очень серьезные повреждения.

Смотрите также "Кинжал" отслеживаем через взлет МиГ-31: как можно увидеть пуск "Циркона"

Последствия атаки "Цирконом" 25 марта

В частности во время последней атаки, 25 марта, последствия зафиксировали в 4 районах столицы, больше всего пострадал Печерский район. Также уничтожен корпус художественной академии имени Михаила Бойчука.

К сожалению, в результате российской атаки есть по меньшей мере 10 пострадавших.