Во время учений на границе с Беларусью СБУ обнаружила реальный схрон с оружием

Во время антитеррористических учений возле поселка Бутовый на Ровенщине сотрудники СБУ нашли реальный схрон с оружием на границе с Беларусью. Полиция открыла уголовное дело.

Сотрудники СБУ обнаружили оружие во время одной из фаз обучения. Сейчас следователи выясняют как оно появилась возле государственной границы.

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Все оружие изъяли

Схрон оружия нашли в земле под поваленным деревом. В тайнике было несколько видов боеприпасов:

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;

8 ручных гранат РГД-5 с запалами;

5 килограммов взрывчатки;

2 магазина к автомату АК-74;

170 патронов калибром 5,45 и 7,62.

Все оружие изъяли.

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