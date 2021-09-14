Співробітники СБУ виявили зброю під час однієї із фаз навчання. Наразі триває слідчі з'ясовують як вона з'явилася біля державного кордону.

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Усю зброю вилучили

Схрон зброї знайшли у землі під поваленим деревом. У тайнику було кілька видів боєприпасів:

2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26;

8 ручних гранат РГД-5 із запалами;

5 кілограмів вибухівки;

2 магазини до автомата АК-74;

170 патронів калібром 5,45 та 7,62.

Усю зброю правоохоронці вилучили.

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