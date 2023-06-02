Судью Тандира, который насмерть сбил нацгвардейца в Киеве, отстранили от должности

Главу Макаровского райсуда, который в ночь на 26 мая насмерть сбил нацгвардейца в Киеве отстранили от должности. Соответствующее решение принял Высший совет правосудия.

Алексей Тандыр лишен полномочий судьи до конца следствия. Соответствующее решение было принято на заседание Высшего совета правосудия, пишет 24 Канал.

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Тандыра отстранили на 2 месяца

На заседании 2 июня ВРП согласовала ходатайство заместителя Генерального прокурора о временном отстранении главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра от осуществления правосудия. Его отстранили на два месяца.

Кстати, такое решение поддержали все присутствовавшие на заседании 13 членов Высшего совета правосудия. Тандыра отстранили от исполнения судейских обязанностей до 25 июля 2023 года, то есть ко времени окончания досудебного следствия.

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