Судью Тандира, который насмерть сбил нацгвардейца в Киеве, отстранили от должности
Главу Макаровского райсуда, который в ночь на 26 мая насмерть сбил нацгвардейца в Киеве отстранили от должности. Соответствующее решение принял Высший совет правосудия.
Алексей Тандыр лишен полномочий судьи до конца следствия. Соответствующее решение было принято на заседание Высшего совета правосудия, пишет 24 Канал.
Узнайте больше Судья сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве: все, что известно о ДТП с участием главы райсуда
Тандыра отстранили на 2 месяца
На заседании 2 июня ВРП согласовала ходатайство заместителя Генерального прокурора о временном отстранении главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра от осуществления правосудия. Его отстранили на два месяца.
Кстати, такое решение поддержали все присутствовавшие на заседании 13 членов Высшего совета правосудия. Тандыра отстранили от исполнения судейских обязанностей до 25 июля 2023 года, то есть ко времени окончания досудебного следствия.
Смотрите также Россия 17 раз атаковала Киев в мае: чем оккупанты били по столице и как изменилась тактика
Судья сбил нацгвардейца: последние новости
- Прежде всего, стоит напомнить, что смертельное ДТП произошло на блокпосте в Киеве около 23:55 25 мая. Судья Тандыр на "Лексусе" сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко.
- Заметим, что это произошло во время комендантского часа. Военнослужащий как раз устанавливал на трассе заградительные конусы и ежи. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте. У Вадима Бондаренко остались жена и трое детей.
- Вечером 27 мая судьи назначили меру пресечения. Его отправили под стражу без возможности внесения залога.
- Заметим, что судья, вероятно, был пьян. В салоне авто обнаружили бутылку из-под алкоголя. Биологические материалы пришлось отбирать принудительно после решения суда, ведь Тандыр отказался их сдавать.
- Также он пытается оправдываться. Сначала заявил, что за рулем якобы был водитель, "убежавший в кусты". Сказал, что "все обвинения неправда". Уверял, что якобы был трезв и ехал очень медленно.
- Интересно, что Тандыр на заседании ВРП сказал, что якобы двигался со скоростью 20 километров в час, тогда как на участке у блокпоста рекомендованная скорость в 4 раза меньше, – только 5 километров в час. Добавим, что расследование проводит ГБР.