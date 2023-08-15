Повестка в почтовом ящике: к чему обязывает и что грозит в случае неявки

В Украине продлили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным продолжают вручать повестки. Однако не всегда – лично в руки. Нередко сообщения о вызове в ТЦК оставляют в почтовых ящиках.

Бывали случаи, когда военнообязанные находили повестки в своих почтовых ящиках и решали сделать вид, что ничего не получали, фактически игнорируя вызов в ТЦК. Некоторым выписывали штраф за неявку, уведомление о котором они также получали по почте.

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Наказание за неявку

Впрочем, адвокаты Андрей Межирицкий и Марина Бекало объясняют, что законодательством не предусмотрено наказание за неявку в военкомат по повестке, которую человек нашел в почтовом ящике.

Дело в том, что законно врученной считается только повестка, которую предоставляют человеку лично. А вот полученной есть повестка, на которой поставило подпись лицо, которому она адресована. Соответственно, повестка, которую нашли в ящике, – вручена незаконно.

Однако, к сожалению, это не мешает ТЦК составлять административные протоколы о неявке и выписывать штрафы в размере от 3400 до 5100 гривен. Таким образом, личность лишают возможности дать объяснение по поводу своей неявки, априори записывая в ряды нарушителей.

Так, военнообязанный оказывается в Едином реестре должников, что может иметь для него такие последствия как: запрет на открытие или закрытие банковских счетов, блокирование банковских счетов, запрет на отчуждение движимого или недвижимого имущества.

Только лично и под подпись

Кабинетом Министров утверждена форма повестки, предусматривающая личную подпись военнообязанного. В законе о мобилизации прописано, как вручать повестки. Там говорится, что повестка должна быть вручена лично и под подпись.

Ее могут предоставить где угодно: по месту жительства, на рабочем месте, улице или блокпосте. Однако вручать повестку имеет право ограниченный круг лиц: представители ТЦК и СП, руководитель предприятия, где работает военнообязанный, управляющий многоквартирных домов, представитель органа местного самоуправления.

Следовательно, говорят адвокаты, другие способы вручения, в частности через почтовый ящик или смс-сообщение, незаконны. Поэтому в ТЦК и СП нет оснований привлечь такого военнообязанного к ответственности.

Мобилизация в Украине