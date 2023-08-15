Повестка в почтовом ящике: к чему обязывает и что грозит в случае неявки
Источник:ТСН
В Украине продлили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным продолжают вручать повестки. Однако не всегда – лично в руки. Нередко сообщения о вызове в ТЦК оставляют в почтовых ящиках.
Бывали случаи, когда военнообязанные находили повестки в своих почтовых ящиках и решали сделать вид, что ничего не получали, фактически игнорируя вызов в ТЦК. Некоторым выписывали штраф за неявку, уведомление о котором они также получали по почте.
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Наказание за неявку
Впрочем, адвокаты Андрей Межирицкий и Марина Бекало объясняют, что законодательством не предусмотрено наказание за неявку в военкомат по повестке, которую человек нашел в почтовом ящике.
Дело в том, что законно врученной считается только повестка, которую предоставляют человеку лично. А вот полученной есть повестка, на которой поставило подпись лицо, которому она адресована. Соответственно, повестка, которую нашли в ящике, – вручена незаконно.
Однако, к сожалению, это не мешает ТЦК составлять административные протоколы о неявке и выписывать штрафы в размере от 3400 до 5100 гривен. Таким образом, личность лишают возможности дать объяснение по поводу своей неявки, априори записывая в ряды нарушителей.
Так, военнообязанный оказывается в Едином реестре должников, что может иметь для него такие последствия как: запрет на открытие или закрытие банковских счетов, блокирование банковских счетов, запрет на отчуждение движимого или недвижимого имущества.
Только лично и под подпись
Кабинетом Министров утверждена форма повестки, предусматривающая личную подпись военнообязанного. В законе о мобилизации прописано, как вручать повестки. Там говорится, что повестка должна быть вручена лично и под подпись.
Ее могут предоставить где угодно: по месту жительства, на рабочем месте, улице или блокпосте. Однако вручать повестку имеет право ограниченный круг лиц: представители ТЦК и СП, руководитель предприятия, где работает военнообязанный, управляющий многоквартирных домов, представитель органа местного самоуправления.
Следовательно, говорят адвокаты, другие способы вручения, в частности через почтовый ящик или смс-сообщение, незаконны. Поэтому в ТЦК и СП нет оснований привлечь такого военнообязанного к ответственности.
Мобилизация в Украине
- В Украине продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября.
- Вручение повестки лицу не всегда означает его отправку на фронт. Существует 4 типа повесток, имеющих разные основания для вручения.
- Военнообязанных мужчин в возрасте 18 – 60 лет могут призвать в армию. Впрочем, есть перечень заболеваний, с которыми не призывают в армию