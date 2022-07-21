Отказ от повестки: в каких случаях это может быть законно

Вручение повестки за правонарушение или вписывание в пустой бланк паспортных данных можно обжаловать. Юристы говорят, что фактически такие действия являются незаконными.

Во время военного положения военнообязанным продолжают вручать повестки. Адвокат юридической компании "Миллер" Юрий Мельник подчеркнул, что вручать повестки на улице действительно законно, однако выписывать их прямо в общественном месте – нет.

К теме Работодателей освободили от обязательной сохранности зарплаты работникам, призванным в армию

Кто может вручать повестки

Повестки должны вручать сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки или представители органов местного самоуправления и органов внутренних дел.

Все эти проштампованные повестки, остановка людей для проверки документов, вписывание фамилии на месте и попытки вручить повестку этому лицу – такие действия фактически являются незаконными. Их можно считать подделкой документов и вызвать полицию,

– подчеркнул адвокат.

Он отметил, что впоследствии акт обращения в полицию может потребоваться под обжалование вручения. Незаконным является и вручение повестки за нарушение правил дорожного движения.

Если отказаться от повестки – будет штраф

Если человек отказывается подписывать повестку, то работники центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт отказа. В этом случае придется заплатить от 850 до 1700 гривен. Этот штраф может быть обжалован в местном суде.

Об изменениях в перемещении необходимо информировать центр комплектования

Если военнообязанный переехал на новое место жительства, то нужно встать на учет в течение 7 дней. За нарушение этих правил – административная ответственность. Как объяснил менеджер адвокатского объединения "PwC Legal" Артем Крикун-Труш, если человек в городе проездом, эти правила на этот случай не распространяются.

Читайте также "Получил повестку и не явился": какими будут последствия

Когда можно отказаться от повестки:

когда в ней указаны неправильные паспортные данные,

когда она заполнена с ошибками.

Тогда составляется акт об отказе в присутствии свидетелей, а документ направляется в центр комплектования.

Узнайте в видео – где получить помощь ветеранам и их семьям: