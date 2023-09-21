На что важно обращать внимание при вручении повестки
В Украине идет общая мобилизация, вручить повестку могут фактически каждому гражданину, достигшему призывного возраста и не имеющему основания для отсрочки. Новая волна мобилизации пока не объявлена, ведь это не предусмотрено законодательством. В то же время, мобилизационную потребность определяют Минобороны и Генштаб Вооруженных сил Украины.
О том, на что обращать внимание при вручении повестки, рассказываем дальше. Прежде всего, следует знать, что повестка является исключительно письменным документом, который выписывается по имени конкретного лица.
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Документ обязательно должен содержать:
- номер повестки;
- наименование должности руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, его подпись, инициалы и мокрую печать;
- дату вручения;
- адрес военкомата;
- время, в которое нужно прибыть.
Юристы также советуют в момент вручения документа внимательно ознакомиться с ним.Обратите внимание! Если повестку дозаполняли при вас, в документе указаны некорректные данные, повестку вам вручает не уполномоченное лицо или документ без печати/подписи уполномоченного лица, вы имеете право отказаться от получения!
Следует отметить, что вручение повестки не означает, что личность сразу отправляется на фронт. Это, прежде всего, нужно для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.
Могут ли усилить мобилизацию в Украине
В Верховной Раде допускают, что в Украине могут ужесточить мобилизацию. Это произойдет в ответ на мобилизационные мероприятия в России. В частности, из-за планов врага призвать еще 700 тысяч человек.