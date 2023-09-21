На что важно обращать внимание при вручении повестки

В Украине идет общая мобилизация, вручить повестку могут фактически каждому гражданину, достигшему призывного возраста и не имеющему основания для отсрочки. Новая волна мобилизации пока не объявлена, ведь это не предусмотрено законодательством. В то же время, мобилизационную потребность определяют Минобороны и Генштаб Вооруженных сил Украины.

О том, на что обращать внимание при вручении повестки, рассказываем дальше. Прежде всего, следует знать, что повестка является исключительно письменным документом, который выписывается по имени конкретного лица.

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Документ обязательно должен содержать:

номер повестки;

наименование должности руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, его подпись, инициалы и мокрую печать;

дату вручения;

адрес военкомата;

время, в которое нужно прибыть.

Юристы также советуют в момент вручения документа внимательно ознакомиться с ним.

Если повестку дозаполняли при вас, в документе указаны некорректные данные, повестку вам вручает не уполномоченное лицо или документ без печати/подписи уполномоченного лица, вы имеете право отказаться от получения!

Следует отметить, что вручение повестки не означает, что личность сразу отправляется на фронт. Это, прежде всего, нужно для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.

Могут ли усилить мобилизацию в Украине