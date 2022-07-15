Выдавать повестки как наказание – полная дуристика, – Резников раскритиковал подобную практику

Вручение повестки не означает мобилизацию в армию, а предполагает проверку данных в центре комплектации. В Минобороны осуждена практика вручения повесток за правонарушения.

Резников заявил о необходимости ротации

С соответствующим заявлением выступил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Он объяснил массовое вручение повесток на улицах некоторых городов тем, что у каждого центра комплектации есть свой план.

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"Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но у нас есть и погибшие, и раненые. Мы имеем сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно должны завезти свежие силы. Поэтому, конечно, определенный набор есть", – рассказал министр.

Также Резников сообщил о программе от Великобритании, которая будет готовить к войне 10 тысяч украинских бойцов.

И мы ищем, выбираем желающих и входящих в понятие резерва. Поэтому, конечно, повестки все равно по конкретным специальностям (вручаются)…,

– добавил глава Минобороны.

Вместе с тем министр подчеркнул, что вручение повестки не означает, что человека забрали в армию.

"Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас – тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: "Иди, ты в резерве". Или: "Друг, а чего ты не стал на регистрацию?", – сказал он.

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Министр напомнил об обязанности граждан встать на учет при смене места жительства. Недавно глава МВД Денис Монастырский информировал, что более 3 миллионов граждан находятся на военном учете не по месту жительства.

"Некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто-то специально этого не сделал, чтобы его не могли найти. Поэтому идет человек – "Добрый день! Вот вам повестка. Придите – и дальше проверим", – сказал Резников.

В то же время глава Минобороны раскритиковал вручение повесток в качестве наказания. Он заявил, что защищать страну – не должно быть наказанием.

Иногда это делается как наказание за что-то – например, нарушение скоростного режима – я точно против этого. Я считаю, что это дуристика полная, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием,

– резюмировал Резников.

Мобилизация в Украине: что известно

В Украине из-за полномасштабной войны минимум до 23 августа будет продолжаться мобилизация. В Минобороны констатировали, что мобилизация продолжается по плану, однако не назвали точное количество людей, которых еще предстоит мобилизовать. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о сотнях тысяч.

В СНБО и ВСУ не раз объясняли, что законом не установлено точное место вручения повесток. Поэтому граждане мужского пола в возрасте 18-60 лет могут получать повестки на улице и в других местах. Однако вручение повестки не предполагает немедленной отправки на фронт.

В Украине недавно появилась петиция о запрещении выдачи повесток на улицах и блокпостах, в кафе. Петиция уже собрала необходимые 25 тысяч подписей, потому ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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