Мобилизация в Украине: будут ли вручать повестки мужчинам за границей с 1 июля

В Украине продолжаются мероприятия, связанные с военным положением и мобилизацией мужского населения. Да, повестки мужчины от 18 до 60 лет могут получить в любом общественном месте нашего государства.

Кроме этого, согласно постановлению Кабмина №1487, военный учет украинцев, покинувших Украину после 24 февраля 2022 года, теперь будут вести дипломатические ведомства за рубежом. Поэтому многих украинцев стало волновать вопрос, будут ли и их призывать на фронт. Будут ли вручать повестки мужчинам за границей с 1 июля, разбирался 24 Канал.

Это интересно Будут ли украинцам вручать повестки за рубежом: что нужно знать о новых правилах военного учета

Будут ли мужчины получать за рубежом повестки

Стоит отметить, что в постановлении говорится, что с начала 2023 года консульские учреждения должны выполнять несколько обязанностей в отношении украинцев призывного возраста, которые находятся за границей.

Среди этих обязанностей есть следующие пункты:

информирование о мобилизации в Украине;

содействие их возвращению на родину во время военного положения;

уведомление о включении или исключении из консульского учета лиц призывного возраста среди украинцев в течение 7 дней;

ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся на временном консульском учете.

Тем не менее юрист по адвокатскому объединению T&T Partners Владислав Юрчак подчеркнул, что консульские учреждения за рубежом не имеют полномочий по раздаче повесток за границей. Поэтому для мужчин, выехавших за границу, особенно ничего не изменится.

Представители дипломатических учреждений не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей. Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине, поэтому нововведения в законодательстве никак не влияют на лиц, находящихся за рубежом,

– объясняет Юрчак.

В заключение он отметил, что эти новые правила военного учета только расширяют географию вручения повесток на территории Украины. Однако они не охватывают дипломатические учреждения за границей.

Недавно Верховная Рада приняла несколько законов по военным