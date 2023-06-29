Крім цього, згідно з постановою Кабміну № 1487, військовий облік українців, які покинули Україну після 24 лютого 2022 року, тепер вестимуть дипломатичні відомства за кордоном. Тому багатьох українців стало хвилювати питання, чи призиватимуть і їх на фронт. Чи будуть вручати повістки чоловікам за кордоном з 1 липня, розбирався 24 Канал.

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Чи отримуватимуть чоловіки за кордоном повістки

Варто зазначити, що у постанові мовиться про те, що з початку 2023 року, консульські установи повинні виконувати кілька обов'язків щодо українців призовного віку, які перебувають за кордоном.

Серед цих обов'язків є такі пункти:

інформування про мобілізацію в Україні;

сприяння їх поверненню на батьківщину під час воєнного стану;

повідомлення про включення або виключення з консульського обліку осіб призовного віку серед українців протягом 7 днів;

ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які знаходяться на тимчасовому консульському обліку.

Попри це, юрист з адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак наголосив, що консульські установи за кордоном не мають повноважень щодо роздачі повісток за кордоном. Тому для чоловіків, які виїхали за кордон особливо нічого не зміниться.

Представники дипломатичних установ не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном. Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном,

– пояснює Юрчак.

Наостанок він зазначив, що ці нові правила військового обліку лише розширюють географію вручення повісток на території України. Однак вони не охоплюють дипломатичні установи за кордоном.

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