Врут солдатам и готовятся к новым значительным потерям, – Зеленский о российских командирах
Армия страны-агрессора уже 2 месяца несет в Украине огромные потери. Президент Владимир Зеленский рассказал, что российские командиры лгут своим солдатам и готовятся к новым поражениям.
Зеленский отметил, что российские оккупанты собирают дополнительные силы для новых атак на Востоке Украины, сообщает 24 канал. Враги нагнали подкрепление в Харьковскую область и пытаются усилить давление на Донбассе. С начала войны они уже потеряли более 23 тысяч солдат, однако до сих пор останавливаются.
К теме Врагу не удается идти в наступление: карта боевых действий на 30 апреля
Российские командиры лгут своим солдатам и готовятся к большим потерям
Президент рассказал, что российское командование готовится к новым большим потерям. Захватчики набирают новых людей в те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или ослаблен в марте – апреле.
"Со слабой мотивацией. Со слабым боевым опытом. Они просто хотят подобрать нужное количество. Чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения", – заметил глава государства.
По словам Зеленского, российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи их солдат будут убиты или ранены в ближайшие недели.
Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что их ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов,
– отметил президент.
Кроме того, российские командиры не рассказывают, какие новые плановые потери ожидают генералы. Зеленский подытожил, что каждый русский солдат может спасти свою жизнь – им лучше выжить в России, чем погибнуть на украинской земле.
Смотрите обращение Владимира Зеленского:
Кратко о потерях захватчиков в Украине
- За более чем 2 месяца украинские защитники ликвидировали примерно 23,2 тысячи вражеских солдат.
- 30 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Они уничтожили кучу вражеской техники, в том числе 8 танков, артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, 2 самолета Су-25, 4 "Орлан-10" и т.д.
- В течение 29 апреля защитники сбили вражеский самолет и сразу 7 беспилотников.
- Кроме того, на Луганском направлении от российской техники остался только хлам. Украинцы бойцы нанесли врагу сокрушительные потери ночью.
- Нацгвардейцы и военные ВСУ также разбили оккупантов на Изюмском направлении, уничтожив их пункт управления.
Стоит посмотреть – Чаленко считает, что объявление мобилизации будет похоронами режима Путина