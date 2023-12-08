Ни одна цель не достигла города: в КГВА рассказали детали атаки на Киев
Источник:КГВА
Россия с утра 8 декабря запустила по территории Украины ракеты. Под прицелом оккупантов оказалась столица, однако противовоздушная оборона сработала отлично.
Утром 8 декабря в Киеве работала противовоздушная оборона . Позже сообщили, что все цели, направляемые на столицу, удалось уничтожить.
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Враг выдержал паузу
В КМВА отметили, что Россия 79 дней не запускала крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно, около 10 бомбардировщиков – ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области.
Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов. Но ни одна враждебная цель не достигла города,
– написал Сергей Попко, глава КМВА.
Все цели были сбиты на подлетах в столицу.
Информация о жертвах не поступала.
Есть разрушение
По состоянию на 8.45 уже есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах области.
В домах выбиты окна, частично разрушены стены. На месте работают все необходимые службы.
Детали обещают сообщить впоследствии.
Россия запускала ракеты
- Впервые за очень долгое время враг запустил по территории Украины ракеты из бомбардировщиков Ту-95МС. Украина должна быть готова к новым ударам.
- Утром 8 декабря воздушная тревога была объявлена в нескольких областях , однако она быстро распространялась по стране. Основной целью врага снова оказался Киев. Сообщалось, что туда двигалась ракета с южного направления. Впоследствии в городе слышали взрывы, но, к счастью, сообщили о работе ПВО.
- Воздушные силы предупреждали о возможности новых пусков.