Все дроны – уничтожили: враг атаковал 21 "Шахедом" и 3 ракетами

Россия снова запустила по Украине дроны и ракеты. В Воздушных силах рассказали о статистике сбитых вражеских целей.

Россия атаковала Украину 21 ударным дроном и 3 ракетами. Все цели уничтожили силы украинской противовоздушной обороны.

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Под ударом два основных направления

Враг запустил воздушные цели с направления Приморско-Ахтарска России и управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Основное направление удара беспилотников – Хмельницкая область, ракет – юг страны.

Вражеские ударные БПЛА уничтожили в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья тоже не достигла желаемой цели.

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