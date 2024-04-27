Все из-за российской атаки: в Польше подняли в небо истребители

Поздно вечером, 26 апреля, россияне атаковали территорию Украины ракетами, в частности "Кинжалами". Вследствие этого Польша подняла в небо свою авиацию.

В пятницу, 26 апреля, около 23:00 во всех областях нашего государства прозвучала воздушная тревога, в частности угроза была объявлена для западных областей. Поэтому в Польше подняли в небо истребители.

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В воздушном пространстве Польши фиксируют взлет авиации

Оперативное командование Вооруженных сил Польши в ночь на 27 апреля сообщило, что в воздушном пространстве страны начала работу авиация. Граждан предупредили, что это может привести к повышению уровня шума, в частности в юго-восточном регионе.

Сегодня вечером наблюдается российская активность, в связи с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства,

– говорится в сообщении.

В последний раз Польша поднимала в воздух свою авиацию еще 11 апреля. Тогда Россия поднимала стратегическую авиацию и наносила удары по Украине. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Враг запустил по Украине около 40 ракет.

В результате атаки в некоторых регионах Украины раздались взрывы