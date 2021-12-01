Все по методичке: в Госдепе США считают, что переворот в Украине может быть сценарием Кремля

Вероятная попытка государственного переворота в Украине может являться частью агрессии России. И Кремль в этом вопросе вполне способен пойти на провокации.

Об этом говорил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен 30 ноября. В тот день состоялся его общий брифинг с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем в Риге.

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"Методичку россиян" в США хорошо знают

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У госсекретаря США на брифинге спросили, может ли он что-нибудь новое сказать о противостоянии российской угрозе.

Что я могу вам сказать, так это то, что мы много раз видели методички россиян. И частью этих методичек являются попытки создать и провернуть так называемую провокацию как оправдание того, что Россия планировала сделать все время,

– заявил в ответ Энтони Блинкен.

Далее он дипломатично заметил, что не знает, вписывается ли текущая ситуация вокруг Украины в эту методичку.

О вероятном госперевороте в Украине

Вместе с тем Энтони Блинкен подчеркнул, что США "очень озабочены движениями, которые видели вдоль границы Украины". И добавил, что, как правило, Россия такие движения сопровождает гибридными атаками.

Мы знаем, что Россия часто объединяет такие потуги с потугами для внутренней дестабилизации страны. Это часть методички. И мы смотрим за этим очень внимательно,

– заверил госсекретарь.

Он также сообщил, что на эту тему больше расскажет на следующий день, 1 декабря, ведь тогда США планируют провести консультации с союзниками и партнерами НАТО.

Откуда взялась информация о перевороте в Украине