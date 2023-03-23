Все подразделения российской армии покинули Новую Каховку, – Генштаб

Все подразделения российской армии по состоянию на 22 марта покинули Новую Каховку Херсонской области. Перед этим оккупанты ограбили местное население.

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 23 марта. Украинские защитники уже 393 дня героически обороняют родную землю от полномасштабного вторжения.

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По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город,

– рассказали в ВСУ.

Накануне российские захватчики обошли жилье местных жителей. Россияне украли у людей бытовую и электронную технику, драгоценности, одежду.

Также в Генштабе ВСУ рассказали, что в ряде временно оккупированных населенных пунктов в Херсонской области российские оккупанты разыскивают людей с проукраинской позицией. В частности, для этого враг использует списки участников АТО, военных пенсионеров, а также людей, которые проходили службу в правоохранительных органах Украины.