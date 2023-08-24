Все понимают, кто имеет к этому отношение, – Зеленский впервые прокомментировал гибель Пригожина

Владимир Зеленский впервые прокомментировал гибель предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он заявил, что Украина не имеет отношения к его гибели.

Об этом Президент Украины заявил во время совместной с лидером Португалии Марселу Ребелу де Соуза пресс-конференции в Киеве. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что эта ситуация "в каком-то смысле поможет", передает 24 Канал.

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"Все осознают, кто причастен"

Во время совместной конференции журналисты задали вопрос о гибели Пригожина в России. Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели Пригожина.

Комментируя смерть Пригожина, президент также пошутил по поводу самолетов – мол, Украина обращалась к миру, но не такой поддержки ожидала. Зеленский считает, что в каком-то смысле такие действия также помогут нашей стране.

Когда Украина обращалась к странам мира касательно самолетов – мы не это имели в виду… Мы не причастны к этой ситуации, это точно. Я думаю, все осознают, кто причастен,

– отреагировал на авиакатастрофу Зеленский.

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Советник министра обороны Юрий Сак в комментарии BBC заявил, что гибель Пригожина, если это действительно произошло, это хорошая новость для Украины.

"Одним террористом меньше, что означает больше нестабильности в России. Опять же, это еще один признак того, что Россия становится провальным государством, где правит террорист, который боится собственного народа", – заявил он.

По мнению Сака, любые события, которые делают Россию слабее – усиливают Украину.

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