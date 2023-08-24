Все понимают, кто имеет к этому отношение, – Зеленский впервые прокомментировал гибель Пригожина
Владимир Зеленский впервые прокомментировал гибель предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он заявил, что Украина не имеет отношения к его гибели.
Об этом Президент Украины заявил во время совместной с лидером Португалии Марселу Ребелу де Соуза пресс-конференции в Киеве. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что эта ситуация "в каком-то смысле поможет", передает 24 Канал.
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"Все осознают, кто причастен"
Во время совместной конференции журналисты задали вопрос о гибели Пригожина в России. Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели Пригожина.
Комментируя смерть Пригожина, президент также пошутил по поводу самолетов – мол, Украина обращалась к миру, но не такой поддержки ожидала. Зеленский считает, что в каком-то смысле такие действия также помогут нашей стране.
Когда Украина обращалась к странам мира касательно самолетов – мы не это имели в виду… Мы не причастны к этой ситуации, это точно. Я думаю, все осознают, кто причастен,
– отреагировал на авиакатастрофу Зеленский.
Зеленский прокомментировал падение самолета с Пригожиным: смотрите видео
Советник министра обороны Юрий Сак в комментарии BBC заявил, что гибель Пригожина, если это действительно произошло, это хорошая новость для Украины.
"Одним террористом меньше, что означает больше нестабильности в России. Опять же, это еще один признак того, что Россия становится провальным государством, где правит террорист, который боится собственного народа", – заявил он.
По мнению Сака, любые события, которые делают Россию слабее – усиливают Украину.
Как комментируют смерть Пригожина
- Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен произошедшему. Он подчеркнул, что еще не ознакомился с событиями, которые произошли в России, однако впоследствии в Белом доме сообщили, что проинформировали Байдена и внимательно следят за ситуацией.
- В России на официальном уровне не комментировали смерть Пригожина. Однако источники, близкие к Путину, также не удивлены гибели вожака вагнеровцев. В Кремле говорят, что мятеж Пригожина не могли "просто простить", поэтому, вероятно, его могли ликвидировать.
- Аналитики Института изучения войны предполагают, что сбить самолет с Пригожиным мог приказать лично Путин. Эксперты утверждают, что это "публичная попытка восстановить свое доминирование и отомстить за унижение", которое испытывал российский диктатор после мятежа Пригожина 23 июня 2023 года.