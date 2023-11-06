Враг неадекватный и сильный: Зеленский в обращении призвал не раскалывать Украину

В понедельник 6 ноября 2023 года президент традиционно обратился к украинцам. Он затронул несколько важных вопросов, болезненных для общества.

Обращение Зеленского 6 ноября 2023 года было посвящено тому, как усилить оборону и сплотить общество. Президент в частности высказался по поводу празднований во время войны и выборов.

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Как Зеленский относится к громким празднованиям

Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более, когда армия, когда все наши Силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины,

– сказал он.

Следовательно, в тылу должны поддерживать ВСУ, а не раскалывать страну скандалами с громкими гуляниями. Такие праздники могут повлиять на психологическое состояние военнослужащих и демотивировать их – об этом говорили сами воины.

Брусчатка подождет до победы

По словам Зеленского, нужно направить больше ресурсов на оборону. Таким образом он отреагировал на давно назревший запрос общества и бойцов. И это хороший сигнал, ведь даст больше средств для ВСУ на государственном уровне.

"Ресурс государства, ресурс бюджета, ресурс нашего внимания и эмоций, ресурс наших усилий – все это нужно для нашей победы. Все мы видим, как люди требуют направить бюджетные ресурсы не на мостовую и ремонт улиц, а на помощь обороне. Так и надо. Все ресурсы направлять на то, чтобы Украина стала сильнее", – говорит президент.

Таков ответ Зеленского относительно болезненного для украинского общества вопроса о "брусчатке" и "барабанах".

Выборы неуместны

Также лидер государства высказался по поводу выборов в Украине во время войны. Как известно, во время военного положения выборы проводить нельзя.

"Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то у государства есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины", – подчеркнул он.

Недавно Дмитрий Кулеба говорил, что президент рассматривает возможность проведения выборов . Такие его слова привели западные журналисты.

Зеленский сказал, что во время войны вбрасывать в общество тему выборов – легкомысленно и безответственно. В этом вопросе он однозначный и жесткий: "Сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает только Россия".

Силы обороны также требуют изменений

Верховный Главнокомандующий не обошел вниманием и проблемы в собственно Вооруженных силах.

"Все мы слышим, что надо изменить в самих Силах обороны: это касается многих ненужных процедур, это касается многих сложностей, которые есть у наших воинов. Перевод, тренировка, обеспечение. Задач много. И все соответствующие структуры должны ими заниматься – без того, чтобы отвлекать свою энергию и силы на что-то другое", – говорит он.

Зеленский ожидает "от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно стоят перед нашим государством сейчас".

Он отметил, что это касается:

гражданских органов власти;

военного элемента государства;

правительства и Верховной Рады Украины;

Службы безопасности и других правоохранительных органов.

Государству требуется гораздо больше сосредоточенности на обороне – всем в государстве, и особенно на региональном уровне, в тыловых городах, имеющих соответствующие ресурсы помочь и поддержать. Это касается и того, чтобы никогда больше не повторились такие трагедии, как с воинами 128-й бригады. И тех перемен, которых ждут наши солдаты и командиры, особенно мобилизованные ребята,

– призвал глава государства.

О чем шла речь на Ставке

Во время заседания Ставки говорили о трагедии со 128-й бригадой.

"Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко. Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно. И будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага. Никакого ухода от ответственности не будет", – заверил президент.

Также на Ставке обсудили ситуацию на фронте. "Авдеевка, Купянск, Херсон – главное внимание сегодня. И наши операции в Черном море", – так очертил приоритеты президент.

Зеленский поблагодарил тех, кто успешно поразил корабль "Аскольд" на заводе "Залив" в Керчи. "Это весомо – минус еще один источник российского террора против Украины", – оценил атаку он.

Минстратегпром и Минобороны доложили о поставках оружия и техники ВСУ и рассказали о динамике оборонного производства в Украине.

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Помним о самом главном

По словам Зеленского, главное сейчас – сплотиться, ведь наш враг неадекватный и сильный. Россия по-прежнему хочет уничтожить Украину, и это требует от нас определенных действий.

Всем сейчас следует думать о защите нашего государства. Собраться, не расхолаживаться, не распадаться на споры или другие приоритеты. Ситуация сейчас такая же, как была раньше: если не будет победы, то не будет страны. Наша победа – возможна. Она будет, если мы все будем сосредоточены именно на ней. Не на политиканстве или поисках какого-то своего личного интереса. Не на спорах, которые ничего не дадут стране и обороне и нашему движению вперед,

– подытожил президент.