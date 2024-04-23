Все вражеские цели, которые летели на Киев, удалось уничтожить: есть ли разрушения от обломков
Источник:КМВА
Россия атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед", запущенными с территории вражеской Курской области. Власти столицы сообщили о каких последствиях им известно.
Киевская городская военная администрация рассказала, что по вражеским дронам работали Воздушные силы ВСУ. Количество сбитых дронов обнародуют военные.
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Что известно о последствиях атаки "Шахедами" по Киеву
Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой БпЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с территории Курской области России, пролетели сквозь Сумскую, Черкасскую область и заходили на Киев с юго-западного направления,
– сообщили в КМВА.
Они сообщили, что Силы и средства ПВО сбили все вражеские цели. По состоянию на 5:30 23 апреля в столице нет:
- ни разрушений,
- ни пострадавших.
Мэр города Виталий Кличко атаку по Киеву не комментировал.
Россия атаковала "Шахедами"
- Большинство областей стали красными ориентировочно в 22:48 22 апреля 2024 года. Воздушные силы ВСУ предупредили, что оккупанты могут применить баллистику.
- Впоследствии Кремль ударил ракетами по Харьковскому району. Предварительно, вспыхнул огонь на территории птицефабрики.
- Ориентировочно в 23:22 военные предупредили о запуске "Шахедов", которые летели из Курской области России на юго-западное направление.
- В 1:50 в Киевской ОВА заявили о работе ПВО в Киевской области. Взрывы из-за атаки "Шахедами" прозвучали ориентировочно в 3:36 23 апреля. После этого также писали о работе противовоздушной обороны.
- Силы обороны Юга сообщили, что из-за вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, там вспыхнул пожар. По предварительным данным, было семь раненых.