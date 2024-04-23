Все вражеские цели, которые летели на Киев, удалось уничтожить: есть ли разрушения от обломков

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед", запущенными с территории вражеской Курской области. Власти столицы сообщили о каких последствиях им известно.

Киевская городская военная администрация рассказала, что по вражеским дронам работали Воздушные силы ВСУ. Количество сбитых дронов обнародуют военные.

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Что известно о последствиях атаки "Шахедами" по Киеву

Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой БпЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с территории Курской области России, пролетели сквозь Сумскую, Черкасскую область и заходили на Киев с юго-западного направления,

– сообщили в КМВА.

Они сообщили, что Силы и средства ПВО сбили все вражеские цели. По состоянию на 5:30 23 апреля в столице нет:

ни разрушений,

ни пострадавших.

Мэр города Виталий Кличко атаку по Киеву не комментировал.

Россия атаковала "Шахедами"