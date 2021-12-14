Все выбросили на свалку, – Зеленский о гарантиях Украине после отказа от ядерного потенциала
14 декабря 2021 , 15:41Читати новину українською
Источник:La Repubblica
Россия требует гарантий относительно превентивного отказа Украины от членства в НАТО. Однако слышать от России такие просьбы, когда она сама нарушила ряд обещаний, довольно странно.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Как он рассказал, Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире.
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Тогда в ответ государство получило заверения уважать украинские границы и безопасность. В частности, такие обещания звучали и от России.
Все это было выброшено на свалку,
– подчеркнул Зеленский.
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Позиция России по вступлению Украины в НАТО: кратко
- В Кремле снова заговорили о "красных линиях" для Украины. Среди них называют и вступление в Североатлантический альянс.
- Россия обеспокоена из-за возможного размещения в Украине военных подразделений НАТО. Мол, в таком случае Москва будет принимать меры по защите своих интересов.
- Также российская сторона призвала НАТО и США официально отказаться от декларации 2008 года относительно стремления Украины и Грузии стать членами Альянса. Она требовала и гарантий, что НАТО не будет расширяться на Восток.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не будет влиять на вопросы членства Украины в Североатлантическом альянсе. Москва не имеет права вето, поэтому ее мнение не будут считаться.
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