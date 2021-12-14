Все выбросили на свалку, – Зеленский о гарантиях Украине после отказа от ядерного потенциала

Россия требует гарантий относительно превентивного отказа Украины от членства в НАТО. Однако слышать от России такие просьбы, когда она сама нарушила ряд обещаний, довольно странно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Как он рассказал, Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире.

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Тогда в ответ государство получило заверения уважать украинские границы и безопасность. В частности, такие обещания звучали и от России.

Все это было выброшено на свалку,

– подчеркнул Зеленский.

. Украина отказалась от ядерного статуса 5 декабря 1994 года. Тогда наше государство, США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум. В соответствии с соглашением, страны обещали предоставить гарантии суверенитета и безопасности Украине.

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Позиция России по вступлению Украины в НАТО: кратко

В Кремле снова заговорили о "красных линиях" для Украины. Среди них называют и вступление в Североатлантический альянс.

Россия обеспокоена из-за возможного размещения в Украине военных подразделений НАТО. Мол, в таком случае Москва будет принимать меры по защите своих интересов.

Также российская сторона призвала НАТО и США официально отказаться от декларации 2008 года относительно стремления Украины и Грузии стать членами Альянса. Она требовала и гарантий, что НАТО не будет расширяться на Восток.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не будет влиять на вопросы членства Украины в Североатлантическом альянсе. Москва не имеет права вето, поэтому ее мнение не будут считаться.

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