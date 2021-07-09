Все ждут конца, – белорусский журналист о массовом росте цен на продукты

Несмотря на санкции Запада против режима Александра Лукашенко белорусский рубль становился все крепче. Однако сильно радоваться нет причин, ведь цены на продукты растут.

Об этом в эфире программы "69" на 24 канале рассказал белорусский журналист Александр Бураков. По его словам, граждане ждут конца.

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"Цены пошли вверх. Цена на масло за месяц выросла в 4 раза. Все ждут конца, но каким он будет – никто не знает", – отметил журналист.

Белорусы разочарованы

Он считает, что каждая страна живет в определенном ожидании и думает, какой будет в будущем. Однако в Беларуси по-другому.

В Беларуси все понимают, что это "задница". Ничего не будет. Все ждут, когда все закончится,

– заявил Бураков.

По его словам, шокированы даже милиционеры, которые привлечены к действиям режима.

К слову. Бураков был арестован силовиками и провел в СИЗО 20 суток якобы за участие в протесте. Он рассказал 24 каналу, что его раздевали полностью несколько раз за сутки и просто издевались.

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Санкции в отношении Беларуси: кратко