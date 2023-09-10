Всего в 10 километрах от Донецкого аэропорта: ВСУ заняли часть Опытного
Украинские военные провели успешную операцию к югу от Авдеевки. Нашим бойцам удалось занять часть Опытного.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет 24 канал. По его словам, наши воины закрепляются в Опытном.
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Украинские бойцы закрепляются в Опытном
Виталий Барабаш отметил, что бои продолжаются в самом поселке Опытное, которое расположено примерно в 10 километрах от Донецкого аэропорта.
Два дня назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города, украинские военные провели блестящую операцию и заняли часть Опытного. Они там смогли закрепиться. Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте,
– рассказал Барабаш.
Показываем Опытное на карте
Также, по его информации, в течение 9 сентября российские войска нанесли 16 массированных обстрелов по территории Авдеевской общины и более 200 раз обстреляли позиции украинских военных на Авдеевском направлении.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
В Генштабе ВСУ утром 10 сентября сообщили, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу.
Наши бойцы сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Марьинки.
ВСУ продвигаются возле Работиного
Добавим, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться возле Работиного на Запорожском направлении. Украинские бойцы выдавливают врага.
В то же время россияне перебрасывают в направлении Работиного подразделения воздушно-десантных войск. Оккупанты также пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.