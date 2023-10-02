В Украине снова угроза блекаута: кому из граждан первыми будут включать свет

В этом году Россия планирует продлить удары по объектам энергетической системы. Правительство предлагает определить категории граждан, которым первым будут восстанавливать электроснабжение в случае ее повреждения.

В Минэнерго заявляют, что в этом отопительном сезоне прибегать к блекаутам не планируют, потому что надеются, что им удастся быстро восстанавливать возможные повреждения энергосистемы. Впрочем, графики отключений на всякий случай подготовили.

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Шесть уязвимых категорий

В ГУР и в Воздушные силы неоднократно указывали на подготовку оккупантов к обстрелам наших энергетических объектов. Следовательно, риск длительных отключений света остается.

Недавно Минсоцполитики разработало проект постановления Кабмина, в котором предлагает определить шесть категорий граждан. Им будут предоставлять льготы по вопросу электроснабжения. Именно этим лицам будут первыми возобновлять электроснабжение в случае вероятных блекаутов.

К уязвимым потребителям относятся:

получатели жилищных субсидий;

лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий;

лица, содержащие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий;

многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий;

приемные семьи, имеющие на попечении трех и более детей и не являющихся получателями жилищных субсидий;

бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питающегося от электрических сетей, подтверждаемого сведениями и/или документами, и не являющихся получателями жилищных субсидий .

Какие льготы им предлагают предоставить

Среди льгот, предусмотренных для шести категорий граждан, – запрет отключать им электроэнергию в связи с неуплатой/уплатой не в полном объеме за потребленную электрическую энергию в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.

Специальные дополнительные меры по защите уязвимых потребителей в части запрета отключения не распространяются на случаи плановых и/или аварийных перерывов в электроснабжении, применение графиков ограничений, аварийных и почасовых отключений.

В то же время, уязвимые категории потребителей имеют право на первоочередное получение услуг по возобновлению электроснабжения при аварийных отключениях электроэнергии.

Кроме того, операторы систем распределения должны обеспечивать бесплатный ремонт внутренних электрических сетей в жилом помещении уязвимого потребителя, находящихся в аварийном состоянии уязвимого потребителя. Уязвимые потребители освобождаются от обязанности возмещения затрат на восстановление/прекращение поставки электрической энергии на объект потребителя. Также они получают право на первоочередное обслуживание в центрах обслуживания.

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