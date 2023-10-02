У Міненерго заявляють, що цього опалювального сезону вдаватися до блекаутів не планують, бо сподіваються, що їм вдасться швидко відновлювати можливі пошкодження енергосистеми. Втім, графіки відключень про всяк випадок підготували.

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Шість вразливих категорій

У ГУР, і в Повітряних силах неодноразово вказували на підготовку окупантів до обстрілів наших енергетичних об'єктів. А отже, ризик тривалих відключень світла таки лишається.

Нещодавно Мінсоцполітики розробило проєкт постанови Кабміну, в якому пропонує визначити шість категорій громадян. Їм надаватимуть пільги у питанні електрозабезпечення. Саме цим особам першими відновлюватимуть електропостачання у разі ймовірних блекаутів.

До вразливих споживачів належать:

одержувачі житлових субсидій;

особи з інвалідністю І та ІІ групи, зокрема особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу і які не є одержувачами житлових субсидій;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

прийомні сім’ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;

побутові споживачі електричної енергії, які знаходяться в житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та / або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій.

Які пільги їм пропонують надати

Серед пільг, передбачені для шести категорій громадян, – заборона відключати їм електроенергію у зв'язку з несплатою / сплатою не в повному обсязі за спожиту електричну

енергію у період з 15 жовтня по 15 квітня відповідного року.

Зверніть увагу! Спеціальні додаткові заходи захисту вразливих споживачів у частині заборони відключення не поширюються на випадки планових та / або аварійних перерв в електропостачанні, застосування графіків обмежень, аварійних та погодинних відключень.

Водночас, вразливі категорії споживачів мають право на першочергове отримання послуг з відновлення електропостачання в разі аварійних відключень електроенергії.

Крім того, оператори систем розподілу мають забезпечувати безкоштовний ремонт внутрішніх електричних мереж в житловому приміщенні вразливого споживача, що перебувають в аварійному стані. Вразливі споживачі звільняються від обов’язку відшкодування витрат на відновлення / припинення постачання електричної енергії на об’єкт споживача. Також вони отримують право на першочергове обслуговування у центрах обслуговування тощо.

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