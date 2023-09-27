Всем в укрытие: в Николаеве прогремели мощные взрывы, Херсон – под массированным обстрелом
Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные украинские города. Вечером 27 сентября мощные взрывы прогремели в Николаеве.
Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.
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В Николаеве слышали взрывы
В 20:20 в Воздушных силах сообщили об угрозе вражеских обстрелов Николаевской области.
Внимание! Николаевская область – ракетная опасность!
– говорится в сообщении.
Уже через час в областном центре прогремели мощные взрывы. Пока неизвестно, что именно это было – прилеты или звуки работы ПВО.
"Ничего не снимаем. Не пишем места. Вся информация – из официальных источников", – написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.Обратите внимание! По состоянию на 22:00 воздушная тревога продолжалась в Николаевской, Кировоградской, Херсонской и Днепропетровской областях.
Херсон – под массированным обстрелом
В Воздушных силах ВСУ в 21:21 сообщили о вражеских дронах в Херсонской области.
"Внимание! Херсонская область – ударные БпЛА типа Shahed курсом на Николаевскую область!" – говорится в сообщении.
Через полчаса глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин предупредил херсонцев об опасности.
Внимание! Херсон – под массированным обстрелом. Также фиксируем активность вражеской авиации в воздушном пространстве Херсона! Вероятны ракетные удары! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!
– заявил Прокудин.
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Россияне терроризируют Херсонщину: коротко
- В Херсоне и области на протяжении 26 сентября раздавались мощные взрывы. Враг атаковал несколько раз. Перед тем глава Херсонской ОВ Александр Прокудин предупреждал жителей об управляемых авиационных бомбах, которые россияне запустили в направлении Херсона и Антоновки. В результате обстрелов пострадали гражданские.
- Днем ранее российская авиация атаковала на Херсонщине Берислав. Оккупанты сбросили 4 авиабомбы. Под атаку попало здание ЖЭКа. Находившиеся в помещении три человека погибли.
- Во вражеский обстрел также попало лечебное учреждение в Херсоне. В результате вспыхнул пожар в подсобном помещении. Спасатели вынесли на руках 5 маломобильных пациентов, другие же самостоятельно перебрались в безопасное место, пока ликвидировали возгорание.