Украинский дом стал лучшим павильоном в Давосе, – Politico

Украинский дом стал лучшим павильоном в Давосе по версии Politico. Издание предпочло его павильону Meta.

Украинский дом в Давосе с выставкой Deciding Your Tomorrow победил в номинации "Лучший павильон" в инаугурационной премии Davos Awards. Ее вручает местная команда Politico.

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Украинский дом – лучший павильон в Давосе

Politico отмечает его бесперебойную проверку безопасности, спокойное и удобное для работы подземное кафе и качество его панелей.



Украинский дом на Всемирном экономическом форуме в Давосе / Фото Victor Pinchuk Foundation

Издание отмечает, что уже второй год подряд украинцы занимают просторную локацию на Promenade 59, которая во время, когда не проходит Международный экономический форум, является мебельным магазином.



Украинский дом стал лучшим павильоном в Давосе / Фото Victor Pinchuk Foundation

Павильон, которым руководят исключительно женщины (мужчинам мобилизационного возраста запрещено покидать Украину), демонстрировал захватывающую карту "российских военных преступлений", а также три гигантских экрана, на которых демонстрировались милые видео TikTok, снятые украинцами,

– отметили в сообщении.



Politico признало Украинский дом лучшим павильоном в Давосе / Фото Victor Pinchuk Foundation

Встречи Зеленского во время форума в Давосе: основные новости

В этом году делегаты Всемирного экономического форума снова собирались в Давосе, Швейцария, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкивается мир, и найти решение.

Президент Владимир Зеленский 16 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Зеленский также провел плодотворную беседу с президентом Польши. Они обсудили двусторонние отношения, включая взаимодействие на треке европейской интеграции Украины. Известно, что стороны скоординировали позиции в преддверии Вашингтонского саммита НАТО.

Также глава государства сообщил, что он встретился с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, они обсудили ключевые приоритеты отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу. Он отметил, что они договорились о начале скрининга украинского законодательства.

Politico сообщило, что лучшую вечеринку в Давосе устроил Bank of America, лучшую речь – о преимуществах капитализма и зле социализма – произнес президент Аргентины Хавьер Милей, а лучше всего одетой была председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая прогуливалась без охраны в серой пуховой куртке и перчатках.

Также утром во вторник, 16 января, стало известно о прибытии Зеленского в Давос и встречу с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер констатировал, что обсудил с генсеком Североатлантического альянса многие важные вопросы: