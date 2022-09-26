Всемирный день контрацепции: 5 злодеев современности, о которых мы никогда бы не знали, если бы

Поскольку в этот день отмечают Всемирный день контрацепции, мы просто не могли обойти этот праздник вниманием. Особенно в свете того, каких бед можно было бы избежать, если бы ею пользовались.

На этот раз мы попытаемся пройтись по пяти – на самом деле этот список едва ли не бесконечен – злодеях. Будем откровенны, мы бы радостью не знали об их существовании, ведь все они причастны к войне в Украине. Но, вероятно, их родители не знали о контрацепции.

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5 злодеев, которым все же удалось появиться на свет

Немного о самых презервативах

Поскольку каждый из названных в нашем материале был когда-то ребенком "совка", им точно знакомы резиновые изделия №2. Начали выпускать их еще в 1936 году на Баковском заводе. А инициатива появилась после указа сталина. Согласно ему, в советском союзе запрещали аборты. Поэтому "винтик общества", который хотел плотских утех, должен был уметь избегать нежелательных последствий.

Соотвествующие изделия выпускались в трех размерах. Отсюда и названия №1, №2 и №3 – от маленького до большого. Понятно, что никто не признавался в скромности своих физиологических достижений. Поэтому изделие №1 было не слишком популярным. Да и максимальный размер был слишком гигантский. Поэтому остались только №2, благодаря чему и появилось устойчивое выражение о "резиновом изделии №2".

Любопытно, что онЕго длина достигала 180 миллиметров, а ширина – 54 миллиметра. Если сравнивать с европейскими мерками, то имеем классический XXL.

Поскольку изделий было три, то на трех контрацептивах мы сосредоточим немного больше внимания. А в конце ожидают еще два кандидата, которых мы тоже были бы рады не видеть в этом мире.

Было бы очень странно не начать наш антирейтинг с персоны, чей некролог мы хотели бы прочесть в первую очередь. Так, сейчас мы вкратце пройдемся по владимиру путину. Или по тому, чего бы удалось избежать, если бы в мире не произошло это недоразумение.

1. Путин – ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Начнем с очень романтичной – как для обитателей болот – истории любви. Отец путина, владимир спиридонович, настолько сильно был влюблен в маму будущего диктатора, что решил это запечатлеть. Практически в прямом смысле этого слова. Мужчина, то ли вилами, то ли из рогатки – точно уже никто и не вспомнит – выколол марии шельмовой глаз. А после этого решил, что можно и жениться на ней. Мол, никуда она не денется.



владимир путин занимает первое место в рейтинге контрацептивов / Коллаж 24 канала

Нечто подобное сделал в свое время сам владимир путин, но со страной. Вспомним 8 августа 1999 года. Тогда на первом этаже жилого дома, расположенного в москве по улице гурьянова, произошел взрыв. В результате погибли 100 человек, а еще почти 700 получили ранения.

Местные власти тогда рассказывали, что это террористическая атака. Впоследствии нашли следы в Чечне, с него и началась Вторая чеченская война. Уже 23 сентября россияне массово бомбили Грозный, разрушив его. Ничего не напоминает, нет?

По одной из версий, которыую разделяют многие историки, аналитиками и политологами, причастным к этому был сам путин. Более того, уже тогда говорили о путинском режиме, хотя по тем временам будущий диктатор был лишь премьер-министром.

Режим путина шел с самого начала путём преступлений. Жертвы этих взрывов не являлись врагами российского государства или путинского режима. Они были выбраны в качестве целей случайно. Это пренебрежение жизнью людей стало характерным для режима путина,

– говорил Дэвид Саттер, автор книги "Тьма на рассвете".

И это было только начало... Пройдемся по войнам, в которые ввязывалась россия под непосредственным или опосредованным управлением путина. Итак:

1999 – 2000 годы – Вторая российско-чеченская война;

– Вторая российско-чеченская война; 2008 год – российско-грузинская война;

– российско-грузинская война; 2015 – 2022 годы – вторжение россии в Сирию;

– вторжение россии в Сирию; 2014 – по сей день – российско-украинская война.

Рождение путина, по-видимому, чистая случайность. Если учитывать, что появился на свет он 7 октября, то зачали его явно во время новогодних праздников. И, подозреваем, тогда никто о контрацептивах и не думал, а зря.

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А мы идем дальше. Нашим следующим персонажем по антирейтингу стал сергей шойгу. Правда, мы не до конца уверены, не последний ли он контрацептив, но об этом немного позже.

2. Шойгу – грабитель российской армии

Будущий глава минобороны россии рос в образцовой советской семье. Отец – карьерист, прокладывавший себе путь в политике. Правда, стал известен он только после того, как министром чрезвычайных ситуаций стал его сын сергей шойгу. Мама – обычный аграрий, которой даже страницу на Википедии никто не заводил, а зачем?

Хотя александра шойгу родилась возле Орла, вскоре ее семья перебралась в Кадиевку на Луганщине.

В отличие от отца, шойгу не пришлось прятаться в тени чьей-то славы. Он уже 10 лет возглавляет министерство обороны и очень тому радуется. Кстати, радуется не только он, но и украинцы.

Заметим, что шойгу связывают с бешеными коррупционными схемами. Считается, что именно благодаря ему и его окружению удалось украсть 80% средств, которые должны были направлены на войну. Мы можем лишь предположить, насколько было бы все иначе, если бы шойгу просто не хотел нагреть того же путина. Это тот редкий случай, когда один контрацептив обманул другого. И здесь уже сложно меряться тем, кто из них больше. По крайней мере, в этом случае.



шойгу – дырявый контрацептив, который подвел даже своих / Коллаж 24 канала

Но это еще не все. Мы сконцентрируем внимание на его последних заявлениях. Они – демонстрация того, что шойгу – редкостный лжец. Сразу после оглашения о частичной мобилизации появилось интервью министра обороны. В нем чиновник рассказывал о планах, которые хочет выполнить россия.

Мол, до 10 ноября – ровно столько будет длиться частичная мобилизация – в армию отправят 300 тысяч бойцов. Важный момент: исключительно "резервистов". Но реальность оказалась более жестокой, а шойгу еще раз подтвердил свой статус. В бедных регионах гребут всех налево и направо. А журналисты предполагают, что реальная цифра может достигать 1,2 миллиона военных.

Он не только сказочно обогатился в армии, одаривая дочь и себя элитной недвижимостью. Он еще и обобрал каждого россиянина, искренне верившего, что война его не коснется. А вот и нет, коснулась. Да еще как.

К слову, из широт, выходцем которых является отец шойгу, мобилизуют больше всего мужчин. Случайность или генетическое желание мести? Самим интересно...

Тройку закрывает рамзан кадыров. Тот самый полководец тикток-войск, которые ни на что не годятся. Сразу же оговоримся, что среди них есть и самые настоящие головорезы. Но не стоит забывать и тех, кто только и умел красивые видео снимать, которые мгновенно превращались в мемы. А ведь мы помним, что украинцы воюют даже мемами, чего россиянам никогда не понять.

Напомним, что контрацептивы позволят не только избежать нежелательной беременности. Например, с помощью презервативов можно свести к минимуму подхватить болячки, передающиеся половым путем. Если жеАктивно участвуйте в обсуждении жизни внутри страны.

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3. Кадыров – страшный трус

Это еще один оборотень, который стал влиятельным во время действия путинского режима. Эта личность настолько противоречива, что доподлинно сложно объяснить несколько моментов:

почему он воевал на стороне россии в российско-чеченской войне;

почему его считают застройщиком Грозного – города, который он фактически разрушал.

Во время Первой чеченской войны кадыров был сепаратистом. Он вместе с отцом воевал против росийского регулярного войска.



кадыров – ненадежный контрацептив / Коллаж 24 канала

Где и когда что-то пошло не так ли? Доподлинно неизвестно. В то же время звестно, что кадыров, как и его войска, помогали боевикам в Украине. Более того, в 2022 году он даже получил звание "героя лнр".

Напомним, что кадыров – самый настоящий диктатор. Его режим наводит страх на местных жителей. Более того, самого главу страны обвиняют в массовых нарушениях прав человека, а также коррупции. Но поскольку правоохранительная система работает на самого чеченского диктатора, никто ему ничего и не скажет.

А теперь вернемся к слову трус, с которым можно и нужно ассоциировать кадырова. Но на этот раз говорится не о страхе перед путиным, а о собственном народе. Накануне в чечне проводили также скрытую мобилизацию. И это вызвало протест у женщин, вышедших на митинг под мечеть в Грозном. Как рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев, их родственников-мужчин отправили воевать в Украину.

Протестные настроения кадырова испугали. Он заявил, что якобы больше не будет никакой мобилизации в стране. Но далеко от путина и шойгу он не убежал. После этого заявления все равно поступали сообщения о принудительном отправлении на службу чеченцев. Причем делают это без всяких повесток.

И если кадырова на определенной стадии возможного развития не успели вытереть о шторку, то необратимые процессы могут произойти вскоре. Жители страны, в отличие от россиян, готовы защищать себя и своих родных. А это значит, что если он будет стараться безоговорочно следовать указаниям из кремля, то это для него плохо закончится.

Напоследок оставим для вас две гадкие говорящие головы. Речь идет о сергее лаврове и василии небензе. Каждый из них – ходячая методичка кремля. И каждый из них оказывает влияние на мировое сообщество. Ведь первый – министр иностранных дел, а второй – постоянный представитель россии при ООН.

Эти отбросы стремились нанести немалые репутационные потери Украине. Но кто знал, что оппонентами для них станут Дмитрий Кулеба и Сергей Кислица. Настоящие титаны слова, правды и справедливости. Будем честны, мы каждый раз замираем, когда слушаем, как Кислица разносит русских.

К слову, Дмитрий Кулеба недавно сорвал овации на одном из американских токшоу. Он рассказал во время The Late Show со Стивеном Кольбером, что Украина умеет побеждать и непременно победит. И в этом у нас нет никаких сомнений.

Вас же мы призываем не прекращать донатить на ВСУ. Помните, что каждый ваш вклад приближает тот день, когда россия капитулирует. А поскольку мы заговорили о контрацепции, то вот и предложение: всякий раз, когда занимаетесь любовью, сумму, эквивалентную "французскому плащику", перечисляйте нашим военным. Занимайтесь любовью, потому что вы этого достойны!