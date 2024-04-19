С фестиваля в Сочи на "выборы" в Луганск: как россияне называли студентов из Африки "экспертами"
Источник:Kiborg
В марте в российском Сочи проходил так называемый Всемирный фестиваль молодежи. Оказалось, что во время его проведения в Луганск повезли небольшую группу иностранцев для налаживания "международных отношений".
Неочевидная цель проведения такого "фестиваля молодежи" для россиян – найти и завербовать потенциальных иностранных агентов влияния, которые будут озвучивать пророссийские нарративы в мире. Пока часть иностранцев была в Сочи, небольшую группу граждан других стран развлекало "Министерство молодежи ЛНР".
Смотрите также Подводная война и миллиард людей без интернета: чем грозят атаки России на подводные кабели
Экскурсии в Луганске
Во время проведения Всемирного фестиваля молодежи группа иностранцев в Луганске прошлись маршем по главным улицам оккупированного города, а также возложила цветы к памятнику советским солдатам и бойцам незаконных вооруженных формирований, которые воевали против Украины. Кроме этого, юношам и девушкам предлагали послушать пропагандистскую экскурсию, посмотреть концерт и встретиться с так называемой "властью".
Стоит выделить и пресс-конференцию, на которой иностранцев показали в совершенно другом амплуа. Трех участников фестиваля молодежи "ознакомили с подготовкой к президентским выборам". Однако оккупационное издание в сюжете называло граждан стран Африки "международными экспертами". Тем самым они сделали свой маленький вклад в имитацию выборов.
Студентов из Африки в Луганске показали как "международных экспертов" / КіЬОгг
Также россияне и иностранцы в "луганской части фестиваля" заявили об объединении некоторых вузов. Например, Донбасский государственный технический университет в оккупированном Алчевске будет иметь "филиалы в странах Африки". Фейковый ректор учебного заведения заявил об этом, отвечая на вопрос студента из Намибии, которого россияне также назвали "международным экспертом".
Оккупированные территории: новости
- Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал, что россияне планируют различные мероприятия по "победобесию" к 9 мая на временно оккупированных территориях. Однако осталось очень мало людей, перед кем можно демонстрировать это.
- Так, в городе Зоринск Луганской области осталось около 10 – 20% населения от того количества, которая была в 2014 году до войны. В Ровеньках, например, осталось около 40%. В Антраците – 35 – 40%. Важно, что это тыловые города, то есть даже несмотря на отсутствие обстрелов там ситуация с населением ужасная.
- Стоит отметить, что россияне начали массово забирать квартиры у украинцев на временно оккупированных территориях. После того, как там провели так называемые "выборы президента России", они начали "юридически" переводить жилье в "государственную собственность России".