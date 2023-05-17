Возможные подозрения и другим судьям Верховного Суда, – юрист о скандале с Князевым
Главу Верховного Суда Всеволода Князева 15 мая сотрудники НАБУ и САП поймали на получении взятки. Коррупционер, возглавлявший новую судейскую мафию, должен был получить почти 3 миллиона долларов.
Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан отметила, что в истории Украины подобных кейсов, когда на взятке берут председателя высшей судебной инстанции страны, не было. Более того, в истории мировой судебной системы трудно вспомнить случаи, когда такого уровня коррупция разоблачалась. Об этом она рассказала 24 Каналу.
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Вызов для судебной системы
Она отметила, что позитив состоит в том, что такое разоблачение произошло и коррупционная схема была остановлена в процессе "горячей фазы".
Это может стать толчком к последующим изменениям в судебной системе. А также станет сигналом для нее, ведь это свидетельство, что даже в самых высоких эшелонах судебной власти Украины нет неприкосновенных,
– подчеркнула юрист.
В то же время она отметила, что это вызов для судебной системы и, в частности, для Высшей квалификационной комиссии, в которую входил сам Князев.
"Он пытался влиять на этот процесс, и сейчас точно это влияние приостановлено. Однако следует обеспечить максимально независимый быстрый отбор членов ВКК, которая и должна очистить судебную систему", – уверена Щербан.
Многие вопросы требуют судебного разбирательства
Она напомнила, что следственные действия по предоставлению взятки Князеву проводились почти сутки. Также обыски проводились у свыше 13 судей Верховного Суда, поскольку шла речь о взятках, которые могли быть распределены между судьями.
Существует инструмент проведения обысков без постановления суда, уголовный процесс допускает такую историю. Но в таком случае правоохранители в течение 24 часов должны обратиться в Высший антикоррупционный суд. И суд должен пересмотреть все обстоятельства и предоставить разрешение,
– отметила Щербан.
По ее мнению, очень многие вопросы в этой истории нуждаются в судебном разбирательстве. Известно, что документирование этого преступления происходило с начала года. И эпизод, по которому было предъявлено подозрение Князеву, может быть не единственным.
"Могут быть разоблачены подозрения, предъявленные другим судьям Верховного Суда. Речь шла о влиянии на решения других судей. И мы еще полгода можем наблюдать следующие результаты этого дела", – отметила юрист.
Юрист прокомментировала дальнейшее развитие коррупционного скандала в Верховном Суде: смотрите видео
Верховный Суд нуждается в очищении
"Верховный Суд, по ее мнению, также нуждается в очищении. Ведь судя по этому делу, взятки предназначались и для судей Большой Палаты. А эта инстанция обеспечивает объединение практики всех судей Украины. Одно их решение может завалить, например, десятки или сотни уголовных дел", – объяснила она.
Для того чтобы привлечь судью к ответственности, в частности Князева, будет проходить заседание Высшего совета правосудия. Именно он должен предоставить разрешение на его содержание под стражей. А Князев был членом ВСП, и его бывшие коллеги будут рассматривать вопрос о предоставлении разрешения на его арест.
Во время этого заседания будет представлено множество доказательств по делу Князева, о которых мы еще не слышали из публичных источников. После этого Высший антикоррупционный суд будет рассматривать вопрос меры пресечения ему,
– подчеркнула юрист.
По мнению Елены Щербан, страна должна использовать этот скандал для того, чтобы завершить "ремонт" судебной системы. А также не разрешать определенным судебным кланам, которые время от времени формируются, управлять украинской судебной системой.
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Больше о коррупционной деятельности Всеволода Князева
- При помощи так называемого "теневого офиса" Князев обеспечивал незаконное влияние на решения разных судей и инстанций – от Верховного Суда до региональных судов.
- Также он пытался повлиять на отбор судей со стороны членов Высшей квалификационной комиссии, в которую входил Князев.
- Дело, по которому состоялись обыски и был задержан Князев, а также произошла его отставка с должности главы Верховного Суда, касается бизнес-спора и имеет политическую составляющую.
- Речь идет об акциях предприятия Полтавского горнообогатительного комбината, принадлежащего бизнесмену Константину Жеваго. Он пытался уладить свои дела по собственности 40% акций. По этому делу проходили судебные заседания, и Князев обеспечивал с помощью взяток решение суда в пользу Жеваго.