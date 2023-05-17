Сотни тысяч долларов и скандальное заявление мамы: появились новые детали задержания Князева
Источник:Центр противодействия коррупции
Александр Омельченко – прокурор САП – поделился деталями по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В частности, отметили, что деньги передавали двумя траншами.
Детали задержания
Омельченко – прокурор САП – отметил, что Князева задержали сразу после вероятного совершения особо тяжкого преступления. В общем, деньги передавали в два этапа.
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Было два транша:
- 1,35 миллиона долларов (548,7 тысячи долларов с первого транша обнаружили в кабинете Князева);
- 450 тысяч долларов (обнаружили дома у Князева).
По данным САП, деньги получили для последующей передачи судьям Верховного Суда.
Есть риск того, что средства до сих пор остаются у них и есть вероятность того, что круг фигурантов будет расширен. Кроме 450 тысяч долларов второго транша, которые сразу нашли в квартире, там также нашли 250 тысяч долларов в сейфе, из которых 237 тысяч долларов по номерам купюр якобы совпали с деньгами с первого транша,
– говорится в сообщении.
Тогда мать Князева рассказала, что это якобы семейные деньги от продажи квартир. В то же время в САП отметили, что номера купюр совпали с первым траншем.
Прокурор подчеркнул: задержание Князева необходимо, чтобы обеспечить сохранность доказательств. Речь идет о части первого транша. В ходе следственных действий Князев, вероятно, пытался удалить информацию со своего телефона.
Во время обыска изъяли:
- два мобильных;
- трое часов;
- кожаную сумку с деньгами;
- системный блок;
- дневник;
- тому подобное.
Задержание Князева: главное
- Всеволода Князева поймали во время передачи взятки. Речь идет о почти 3 миллионах долларов. К слову, за эту сумму можно было бы приобрести примерно 225 автомобилей для ВСУ. Взятки вроде бы передавали за решение в пользу Константина Жеваго. Это касается дела о Полтавском горно-обогатительном комбинате.
- К слову, Жеваго отрицает свою причастность к взятке. Князеву и адвокату Олегу Горецкому сообщили о подозрении по делу.