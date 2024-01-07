Тревога снова распространялась по стране: была угроза баллистики

Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь украинцам. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

В воскресенье, 7 января, около 09:54 по всей Украине звучала тревога, в полдень – в Воздушных силах предупредили о новой угрозе. В этом материале 24 Канала узнавайте, что стало причиной воя серены и все обновления относительно воздушной активности захватчиков.

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12:49, 07 января В Воздушных силах объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения врагом. 12:18, 07 января Угроза баллистики Украиной во второй раз за день начала распространяться тревога. Причиной тому стала угроза применения баллистического вооружения. Так, тревогу объявили в: Харьковской,

Донецкой,

Сумской,

Черниговской,

Киевской,

Черкасской,

Полтавской,

в Житомирской областях.

Карта тревог по состоянию на 12:20 7 декабря 11:05, 07 января Начали раздаваться отбои тревоги по всей Украине. 09:55, 07 января В Воздушных силах констатировали, что на аэродроме "Моздок" оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющийся носителем ракет типа "Кинжал". Добавим, что расположен аэродром в Северной Осетии. 09:54, 07 января Воздушная тревога раздалась на территории: Одесской;

Днепропетровской;

Черниговской;

Харьковской;

Житомирской;

Полтавской;

Херсонской;

Запорожской;

Луганской;

Донецкой;

Винницкой;

Николаевской;

Кировоградской;

Сумской;

Львовской;

Черкасской;

Хмельницкой;

Волынской;

Ровненской;

Ивано-Франковской;

Тернопольской;

Закарпатской;

Черновицкой;

Киевской области и в городе Киеве.

Вся Украина красная в результате воздушной тревоги / Карта по состоянию на 09:54, 7 января

Что делать в случае тревоги

Не игнорируйте сигналы тревоги. Даже если во время предыдущих тревог ничего не произошло, это не означает, что все объявления о воздушной опасности ошибочны.

Ищите укрытие. Немедленно перейдите к ближайшему защитному сооружению или бомбоубежищу. Если вы дома, спуститесь в подвал или внутреннюю комнату без окон.

Защитите голову и внутренние органы. Скажем, прикройтесь толстыми одеялами или матрасами, чтобы защитить себя от осколков.

Оставайтесь информированными. Следите за официальными сообщениями через радио, телевидение или интернет. Используйте надежные источники информации.

Не выходите наружу. Оставайтесь в безопасном месте до официального уведомления об окончании тревоги.

Имейте с собой набор первой помощи, в частности, возьмите аптечку с медикаментами, бинтами и антисептиками.

Имейте заряженные мобильные устройства и инструктируйте детей и пожилых людей. Объясните им правила поведения во время тревоги и убедитесь, что они понимают, как поступать.

Имейте запас воды и пищи. В укрытии должен быть запас питьевой воды и непродовольственных товаров в случае длительного пребывания.



Что взять в укрытие на случай тревоги / Инфографика 24 Канала

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Оккупанты ежедневно атакуют мирные города нашего государства, подвергая опасности гражданских людей. В ночь на 7 января они выпустили по Украине "Шахеды". В Воздушных силах констатировали, что удалось уничтожить 21 из 28 дронов, летевших с юга, а именно – из района Приморско-Ахтарска в России.

Россияне направили большинство беспилотников на Юг и Восток Украины. Силы и средства ПВО работали в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях.

Кроме того, на днях захватчики нанесли удар по Покровску в Донецкой области, убив более десятка человек. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не останется". По его словам, Россия должна понести ответственность.