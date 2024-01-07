Тревога снова распространялась по стране: была угроза баллистики
Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь украинцам. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.
В воскресенье, 7 января, около 09:54 по всей Украине звучала тревога, в полдень – в Воздушных силах предупредили о новой угрозе. В этом материале 24 Канала узнавайте, что стало причиной воя серены и все обновления относительно воздушной активности захватчиков.
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В Воздушных силах объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения врагом. Украиной во второй раз за день начала распространяться тревога. Причиной тому стала угроза применения баллистического вооружения. Так, тревогу объявили в: Начали раздаваться отбои тревоги по всей Украине. В Воздушных силах констатировали, что на аэродроме "Моздок" оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющийся носителем ракет типа "Кинжал". Добавим, что расположен аэродром в Северной Осетии. Воздушная тревога раздалась на территории:
Угроза баллистики
Вся Украина красная в результате воздушной тревоги / Карта по состоянию на 09:54, 7 января
В Воздушных силах объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения врагом.
Украиной во второй раз за день начала распространяться тревога. Причиной тому стала угроза применения баллистического вооружения.
Так, тревогу объявили в:
Начали раздаваться отбои тревоги по всей Украине.
В Воздушных силах констатировали, что на аэродроме "Моздок" оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющийся носителем ракет типа "Кинжал". Добавим, что расположен аэродром в Северной Осетии.
Воздушная тревога раздалась на территории:
Что делать в случае тревоги
- Не игнорируйте сигналы тревоги. Даже если во время предыдущих тревог ничего не произошло, это не означает, что все объявления о воздушной опасности ошибочны.
- Ищите укрытие. Немедленно перейдите к ближайшему защитному сооружению или бомбоубежищу. Если вы дома, спуститесь в подвал или внутреннюю комнату без окон.
- Защитите голову и внутренние органы. Скажем, прикройтесь толстыми одеялами или матрасами, чтобы защитить себя от осколков.
- Оставайтесь информированными. Следите за официальными сообщениями через радио, телевидение или интернет. Используйте надежные источники информации.
- Не выходите наружу. Оставайтесь в безопасном месте до официального уведомления об окончании тревоги.
- Имейте с собой набор первой помощи, в частности, возьмите аптечку с медикаментами, бинтами и антисептиками.
- Имейте заряженные мобильные устройства и инструктируйте детей и пожилых людей. Объясните им правила поведения во время тревоги и убедитесь, что они понимают, как поступать.
- Имейте запас воды и пищи. В укрытии должен быть запас питьевой воды и непродовольственных товаров в случае длительного пребывания.
Что взять в укрытие на случай тревоги / Инфографика 24 Канала
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Россияне направили большинство беспилотников на Юг и Восток Украины. Силы и средства ПВО работали в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях.
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