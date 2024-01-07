Тревога снова распространялась по стране: была угроза баллистики

7 января 2024, 12:26
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Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь украинцам. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

В воскресенье, 7 января, около 09:54 по всей Украине звучала тревога, в полдень – в Воздушных силах предупредили о новой угрозе. В этом материале 24 Канала узнавайте, что стало причиной воя серены и все обновления относительно воздушной активности захватчиков.

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12:49, 07 января

В Воздушных силах объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения врагом.

12:18, 07 января

Угроза баллистики

Украиной во второй раз за день начала распространяться тревога. Причиной тому стала угроза применения баллистического вооружения.

Так, тревогу объявили в:

  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Сумской,
  • Черниговской,
  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Полтавской,
  • в Житомирской областях.


Карта тревог по состоянию на 12:20 7 декабря

11:05, 07 января

Начали раздаваться отбои тревоги по всей Украине.

09:55, 07 января

В Воздушных силах констатировали, что на аэродроме "Моздок" оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющийся носителем ракет типа "Кинжал". Добавим, что расположен аэродром в Северной Осетии.

09:54, 07 января

Воздушная тревога раздалась на территории:

  • Одесской;
  • Днепропетровской;
  • Черниговской;
  • Харьковской;
  • Житомирской;
  • Полтавской;
  • Херсонской;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Донецкой;
  • Винницкой;
  • Николаевской;
  • Кировоградской;
  • Сумской;
  • Львовской;
  • Черкасской;
  • Хмельницкой;
  • Волынской;
  • Ровненской;
  • Ивано-Франковской;
  • Тернопольской;
  • Закарпатской;
  • Черновицкой;
  • Киевской области и в городе Киеве.


Вся Украина красная в результате воздушной тревоги / Карта по состоянию на 09:54, 7 января

Что делать в случае тревоги

  • Не игнорируйте сигналы тревоги. Даже если во время предыдущих тревог ничего не произошло, это не означает, что все объявления о воздушной опасности ошибочны.
  • Ищите укрытие. Немедленно перейдите к ближайшему защитному сооружению или бомбоубежищу. Если вы дома, спуститесь в подвал или внутреннюю комнату без окон.
  • Защитите голову и внутренние органы. Скажем, прикройтесь толстыми одеялами или матрасами, чтобы защитить себя от осколков.
  • Оставайтесь информированными. Следите за официальными сообщениями через радио, телевидение или интернет. Используйте надежные источники информации.
  • Не выходите наружу. Оставайтесь в безопасном месте до официального уведомления об окончании тревоги.
  • Имейте с собой набор первой помощи, в частности, возьмите аптечку с медикаментами, бинтами и антисептиками.
  • Имейте заряженные мобильные устройства и инструктируйте детей и пожилых людей. Объясните им правила поведения во время тревоги и убедитесь, что они понимают, как поступать.
  • Имейте запас воды и пищи. В укрытии должен быть запас питьевой воды и непродовольственных товаров в случае длительного пребывания.


Что взять в укрытие на случай тревоги / Инфографика 24 Канала

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Оккупанты ежедневно атакуют мирные города нашего государства, подвергая опасности гражданских людей. В ночь на 7 января они выпустили по Украине "Шахеды". В Воздушных силах констатировали, что удалось уничтожить 21 из 28 дронов, летевших с юга, а именно – из района Приморско-Ахтарска в России.

Россияне направили большинство беспилотников на Юг и Восток Украины. Силы и средства ПВО работали в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях.

Кроме того, на днях захватчики нанесли удар по Покровску в Донецкой области, убив более десятка человек. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не останется". По его словам, Россия должна понести ответственность.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак