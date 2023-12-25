Вся Украина была красной на Рождество: почему объявляли тревогу

Несмотря на рождественские праздники, российские оккупанты не дают покоя украинцам. Важно не игнорировать угрозу с неба, поскольку враг коварен и нацелен на уничтожение нашего государства.

В понедельник, 25 декабря, около 10:30 по всей Украине объявили тревогу (отбой – около 12:35). Больше читайте в материале 24 Канала, в частности, узнавайте, что стало причиной активизации сирен.

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