Вся Украина была красной на Рождество: почему объявляли тревогу
Несмотря на рождественские праздники, российские оккупанты не дают покоя украинцам. Важно не игнорировать угрозу с неба, поскольку враг коварен и нацелен на уничтожение нашего государства.
В понедельник, 25 декабря, около 10:30 по всей Украине объявили тревогу (отбой – около 12:35). Больше читайте в материале 24 Канала, в частности, узнавайте, что стало причиной активизации сирен.
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В Воздушных силах констатировали, что существует ракетная угроза, поскольку взлетел МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Собственно, он является носителем ракет типа "Кинжал". Воздушная тревога была объявлена по всей Украине, а именно на территории:
Причина тревоги
Вся Украина красная утром на Рождество / Карта воздушных тревог на 10:34, 25 декабря
В Воздушных силах констатировали, что существует ракетная угроза, поскольку взлетел МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Собственно, он является носителем ракет типа "Кинжал".
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине, а именно на территории: