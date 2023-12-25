Вся Украина была красной на Рождество: почему объявляли тревогу

25 декабря 2023, 12:37
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Несмотря на рождественские праздники, российские оккупанты не дают покоя украинцам. Важно не игнорировать угрозу с неба, поскольку враг коварен и нацелен на уничтожение нашего государства.

В понедельник, 25 декабря, около 10:30 по всей Украине объявили тревогу (отбой – около 12:35). Больше читайте в материале 24 Канала, в частности, узнавайте, что стало причиной активизации сирен.

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12:37, 25 декабря

Во всех областях Украины раздались отбои воздушной тревоги. В то же время, как и по-прежнему, постоянная воздушная угроза существует для жителей Луганской области и Крыма.


Украина после отбоя / Карта воздушных тревог по состоянию на 12:37, 25 декабря

10:33, 25 декабря

Причина тревоги

В Воздушных силах констатировали, что существует ракетная угроза, поскольку взлетел МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Собственно, он является носителем ракет типа "Кинжал".

10:30, 25 декабря

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине, а именно на территории:

  • Одесской;
  • Днепропетровской;
  • Черниговской;
  • Харьковской;
  • Житомирской;
  • Полтавской;
  • Херсонской;
  • Киевской;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Донецкой;
  • Винницкой;
  • Николаевской;
  • Кировоградской;
  • Сумской;
  • Львовской;
  • Черкасской;
  • Хмельницкой;
  • Волынской;
  • Ровенской;
  • Ивано-Франковской;
  • Тернопольской;
  • Закарпатской;
  • Черновицкой области и в городе Киеве.


Вся Украина красная утром на Рождество / Карта воздушных тревог на 10:34, 25 декабря

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак