ВСК по вагнеровцам заслушала экс-главу разведки Бурбу, но не в Раде

Бывший начальник разведки Минобороны Василий Бурба в режимном помещении дал показания по делу вагнеровцев временной следственной комиссии Рады. Нардеп Роман Костенко рассказал, что встреча состоялась в здании ГУР.

О том, что ВСК заслушала показания бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны, сообщила глава комиссии Марьяна Безуглая.

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Детали заслушивания Бурбы

Заслушивание (Бурбы – 24 канал) состоялось в соответствующем режимном помещении и с соответствующими условиями в присутствии членов временной следственной комиссии,

– отметила Безуглая.

Нардеп Роман Костенко добавил, что встреча прошла в здании ГУР.

"Он (Бурба – 24 канал) мне отзвонился, сказал, что он вышел (с заседания ВСК), что все нормально, что он в безопасности. Он дал показания временной следственной комиссии... Предварительно, в Главном управлении разведки Минобороны", – заявил депутат.

В то же время журналист Юрий Бутусув считает, что Бурбу вывезли из здания Рады для того, чтобы оказать на него давление.

Напомним, ранее экс-начальник ГУР прибыл на заседание ВСК, но выяснилось что нет кворума, хотя в начале он был. Впоследствии комиссия заслушала Бурбу, а через некоторое время объявила перерыв, не объясняя причин.

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Дело вагнеровцев: коротко