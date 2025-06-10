Вскоре будет следующий этап освобождения украинских защитников, – Координационный штаб

Между Украиной и Россией 10 июня состоялся новый обмен военнопленными. Следующий этап освобождения украинских защитников состоится уже скоро.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Когда будет новый этап обмена пленными

В Координационном штабе рассказали, что большой обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.

Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников,

– говорится в сообщении.

К слову, новый этап обмена пленными состоялся 10 июня. На этот раз нашему государству удалось вернуть на родину раненых и тяжелобольных защитников, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи.

В результате этого обмена удалось освободить из вражеской неволи военнослужащих ВСУ, в частности представителей Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, ГПСУ, Нацгвардии, Государственной специальной службы транспорта. Во время этого этапа обмена также удалось вернуть защитников Мариуполя, которые провели в плену более 3 лет.