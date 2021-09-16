Вслед за Счастьем: боевики обстреляли поселок Тарамчук

16 сентября 2021 , 16:41
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Источник:

фейсбук Евгения Каплина

Пророссийские наемники 16 сентября обстреляли поселок Тарамчук Донецкой области. В результате действий оккупантов повреждены жилые дома и линии электропередач.

Боевики провели обстрелы около 6:30. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролеска" Евгений Каплин.

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Оккупанты обстреляли Тарамчук

Российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения поселок Тарамчук вблизи Марьинки. Территория населенного пункта находится под контролем Вооруженных сил Украины.

В результате пострадали дома гражданских жителей. В том числе и жилье социального работника гуманитарной миссии "Пролеска". Из-за обстрелов повреждена и трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач.


Оккупанты обстреляли поселок Тарамчук / Фото из фейсбука Евгения Каплина

Сейчас вся территория поселка полностью обесточена. В то же время в 9:20 оккупанты снова возобновили свои действия.

Обратите внимание! По словам Евгения Каплина, последний раз Тарамчук пророссийские боевики обстреляли из артиллерии 13 июля 2021 года.

Чтобы ремонтные бригады смогли приехать и восстановили электроэнергию, необходимо иметь двусторонние письменные гарантии прекращения огня. Однако в июле 2021 года этот процесс затянулся более чем на месяц. В течение всего этого времени электроэнергии в населенном пункте не было.


Поселок Тарамчук остается обесточенным / Фото из фейсбука Евгения Каплина

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Текст публикации Евгения Каплина

Сегодня около 6:30 утра из тяжелого вооружения был обстрелян контролируемый Вооруженными силами Украины поселок Тарамчук под Марьинкой (Угледарская ОТГ).
В результате обстрела пострадали дома мирных жителей, в том числе дом социального работника Гуманитарная миссия "Пролиска", также повреждены трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен. В 9-20 обстрел возобновился.
В предыдущий раз поселок был обстрелян из артиллерии 13 июля 2021 года, до этого поселок не попадал под обстрелы из тяжелого вооружения с 2016-го года.
Для выезда ремонтных бригад и возобновления электроэнергии в поселке необходимы двухсторонние письменные гарантии прекращения огня. Получение таких гарантий со стороны неподконтрольной правительству территории в прошлый раз затянулось более, чем на месяц, всё это время посёлок оставался обесточенным.
Информация о точном количестве поврежденных домов уточняется в связи с продолжающимся обстрелом населенного пункта.
Автор: Марина Васильєва