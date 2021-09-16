Вслед за Счастьем: боевики обстреляли поселок Тарамчук

Пророссийские наемники 16 сентября обстреляли поселок Тарамчук Донецкой области. В результате действий оккупантов повреждены жилые дома и линии электропередач.

Боевики провели обстрелы около 6:30. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролеска" Евгений Каплин.

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Оккупанты обстреляли Тарамчук

Российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения поселок Тарамчук вблизи Марьинки. Территория населенного пункта находится под контролем Вооруженных сил Украины.

В результате пострадали дома гражданских жителей. В том числе и жилье социального работника гуманитарной миссии "Пролеска". Из-за обстрелов повреждена и трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач.



Оккупанты обстреляли поселок Тарамчук / Фото из фейсбука Евгения Каплина

Сейчас вся территория поселка полностью обесточена. В то же время в 9:20 оккупанты снова возобновили свои действия.

По словам Евгения Каплина, последний раз Тарамчук пророссийские боевики обстреляли из артиллерии 13 июля 2021 года.

Чтобы ремонтные бригады смогли приехать и восстановили электроэнергию, необходимо иметь двусторонние письменные гарантии прекращения огня. Однако в июле 2021 года этот процесс затянулся более чем на месяц. В течение всего этого времени электроэнергии в населенном пункте не было.



Поселок Тарамчук остается обесточенным / Фото из фейсбука Евгения Каплина

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Пророссийские наемники 16 сентября, впервые с 2016 года, обстреляли город Счастье Луганской области. Боевики попали в здании местного общежития и отдела Государственной пограничной службы.

Вследствие обстрелов ранения получил мэр города Александр Дунец. Его прооперировали, сейчас жизни чиновника ничего не угрожает.

Прокуратура уже открыла уголовное производство "по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации России законов и обычаев войны".

Текст публикации Евгения Каплина

Сегодня около 6:30 утра из тяжелого вооружения был обстрелян контролируемый Вооруженными силами Украины поселок Тарамчук под Марьинкой (Угледарская ОТГ).

В результате обстрела пострадали дома мирных жителей, в том числе дом социального работника Гуманитарная миссия "Пролиска", также повреждены трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен. В 9-20 обстрел возобновился.

В предыдущий раз поселок был обстрелян из артиллерии 13 июля 2021 года, до этого поселок не попадал под обстрелы из тяжелого вооружения с 2016-го года.

Для выезда ремонтных бригад и возобновления электроэнергии в поселке необходимы двухсторонние письменные гарантии прекращения огня. Получение таких гарантий со стороны неподконтрольной правительству территории в прошлый раз затянулось более, чем на месяц, всё это время посёлок оставался обесточенным.

Информация о точном количестве поврежденных домов уточняется в связи с продолжающимся обстрелом населенного пункта.