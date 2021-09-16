Вслед за Счастьем: боевики обстреляли поселок Тарамчук
Источник:фейсбук Евгения Каплина
Пророссийские наемники 16 сентября обстреляли поселок Тарамчук Донецкой области. В результате действий оккупантов повреждены жилые дома и линии электропередач.
Боевики провели обстрелы около 6:30. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролеска" Евгений Каплин.
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Оккупанты обстреляли Тарамчук
Российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения поселок Тарамчук вблизи Марьинки. Территория населенного пункта находится под контролем Вооруженных сил Украины.
В результате пострадали дома гражданских жителей. В том числе и жилье социального работника гуманитарной миссии "Пролеска". Из-за обстрелов повреждена и трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач.
Оккупанты обстреляли поселок Тарамчук / Фото из фейсбука Евгения Каплина
Сейчас вся территория поселка полностью обесточена. В то же время в 9:20 оккупанты снова возобновили свои действия.Обратите внимание! По словам Евгения Каплина, последний раз Тарамчук пророссийские боевики обстреляли из артиллерии 13 июля 2021 года.
Чтобы ремонтные бригады смогли приехать и восстановили электроэнергию, необходимо иметь двусторонние письменные гарантии прекращения огня. Однако в июле 2021 года этот процесс затянулся более чем на месяц. В течение всего этого времени электроэнергии в населенном пункте не было.
Поселок Тарамчук остается обесточенным / Фото из фейсбука Евгения Каплина
Ситуация на оккупированных территориях: последние новости
- Пророссийские наемники 16 сентября, впервые с 2016 года, обстреляли город Счастье Луганской области. Боевики попали в здании местного общежития и отдела Государственной пограничной службы.
- Вследствие обстрелов ранения получил мэр города Александр Дунец. Его прооперировали, сейчас жизни чиновника ничего не угрожает.
- Прокуратура уже открыла уголовное производство "по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации России законов и обычаев войны".
Текст публикации Евгения Каплина
В предыдущий раз поселок был обстрелян из артиллерии 13 июля 2021 года, до этого поселок не попадал под обстрелы из тяжелого вооружения с 2016-го года.
Информация о точном количестве поврежденных домов уточняется в связи с продолжающимся обстрелом населенного пункта.