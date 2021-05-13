В дом в израильском городе Сдерот 12 мая попала ракета из Сектора Газа. В результате пострадала целая семья, 6-летний мальчик погиб.

Ракета, которую выпустили боевики исламистской группировки ХАМАС, попала прямо в окно квартиры. Тяжелые ранения получил 6-летний мальчик и его мать.

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Впоследствии вооруженные силы Израиля заявили, что медикам не удалось спасти ребенка.

Шестилетний израильский мальчик был убит в собственной спальне террористами из Газы. Дом его семьи в Сдероте был поражен одной из более 1000 ракет, которые Сектор Газа выпустил по Израилю,

– рассказали в армии Израиля.

Там добавили, что будут делать все необходимое, чтобы защитить всех израильских детей.

Известно, что в квартире находился еще 5-летний ребенок. Он получила легкие повреждения.

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