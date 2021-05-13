Вследствие ракетных обстрелов в Израиле погиб 6-летний мальчик
В дом в израильском городе Сдерот 12 мая попала ракета из Сектора Газа. В результате пострадала целая семья, 6-летний мальчик погиб.
Источник:фейсбук вооруженных сил Израиля
Ракета, которую выпустили боевики исламистской группировки ХАМАС, попала прямо в окно квартиры. Тяжелые ранения получил 6-летний мальчик и его мать.
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Впоследствии вооруженные силы Израиля заявили, что медикам не удалось спасти ребенка.
Шестилетний израильский мальчик был убит в собственной спальне террористами из Газы. Дом его семьи в Сдероте был поражен одной из более 1000 ракет, которые Сектор Газа выпустил по Израилю,
– рассказали в армии Израиля.
Там добавили, что будут делать все необходимое, чтобы защитить всех израильских детей.
Известно, что в квартире находился еще 5-летний ребенок. Он получила легкие повреждения.
Главное об обстрелах Израиля и Палестины
- С 10 мая Сектор Газа выпустил на территорию Израиля 1300 ракет. Часть из них ликвидировала система "Железный купол". ХАМАС атаковал Тель-Авив и его пригород. В результате погибли 5 человек, среди них – 16-летняя девушка.
- В то же время Израиль атаковал объекты боевиков в Палестине. По данным СМИ, от обстрелов в Секторе Газа погибли 43 человека, из них 13 – дети.
- Президент США Джо Байден, который в конфликте поддерживает Израиль, заявил, что Тель-Авив имеет право защищаться.
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