Внаслідок ракетних обстрілів в Ізраїлі загинув 6-річний хлопчик
У будинок в ізраїльському місті Сдерот 12 травня влучила ракета зі Сектору Гази. Внаслідок цього постраждала ціла сім'я, 6-річний хлопчик загинув.
Джерело:фейсбук збройних сил Ізраїлю
Ракета, яку випустили бойовики ісламістського угруповання ХАМАС, влучили прямо у вікно квартири. Важкі поранення отримав 6-річний хлопчик та його мати.
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Згодом збройні сили Ізраїлю заявили, що медикам не вдалося врятувати дитину.
Шестирічний ізраїльський хлопчик був убитий у власній спальні терористами з Гази. Будинок його родини в Сдероті був уражений однією з понад 1000 ракет, які Сектор Гази випустив по Ізраїлю,
– розповіли в армії Ізраїлю.
Там додали, що робитимуть все необхідне, щоб захистити всіх ізраїльських дітей.
Відомо, що у квартирі перебувала ще 5-річна дитина. Вона отримала легкі ушкодження.
Головне про обстріли Ізраїлю та Палестини
- З 10 травня Сектор Гази випустив на територію Ізраїлю 1300 ракет. Частину з них ліквідувала система "Залізний купол". ХАМАС атакував Тель-Авів та його передмістя. Внаслідок цього загинуло 5 людей, серед них – 16-річна дівчина.
- Водночас Ізраїль атакував об'єкти бойовиків у Палестині. За даними ЗМІ, від обстрілів у Секторі Гази загинули 43 людини, з них 13 – діти.
- Президент США Джо Байден, який у конфлікті підтримує Ізраїль, заявив, що Тель-Авів має право захищатися.
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