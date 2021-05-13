У будинок в ізраїльському місті Сдерот 12 травня влучила ракета зі Сектору Гази. Внаслідок цього постраждала ціла сім'я, 6-річний хлопчик загинув.

Ракета, яку випустили бойовики ісламістського угруповання ХАМАС, влучили прямо у вікно квартири. Важкі поранення отримав 6-річний хлопчик та його мати.

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Згодом збройні сили Ізраїлю заявили, що медикам не вдалося врятувати дитину.

Шестирічний ізраїльський хлопчик був убитий у власній спальні терористами з Гази. Будинок його родини в Сдероті був уражений однією з понад 1000 ракет, які Сектор Гази випустив по Ізраїлю,

– розповіли в армії Ізраїлю.

Там додали, що робитимуть все необхідне, щоб захистити всіх ізраїльських дітей.

Відомо, що у квартирі перебувала ще 5-річна дитина. Вона отримала легкі ушкодження.

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