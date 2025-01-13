Вследствие удара "Шахедами" в одной из областей вввели аварийные отключения света
Во время воздушных атак россияне пытаются нанести ущерб энергетической инфраструктуре Украины. К сожалению, в ночь на 13 января врагу удалось достичь своей цели.
Ночью Россия запустила по Украине 110 дронов. Работа ПВО велась во многих областях, в том числе и в Житомирской области, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Отключение в одной из областей
Утром Укрэнерго сообщило, что в Житомирской области в результате дроновой атаки вынужденно введены аварийные отключения света.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного врагом оборудования,
– говорится в сообщении.
В компании также уточнили, что на 13 января потребление электроэнергии ощутимо возросло. Причина – существенное понижение температуры на всей территории Украины.
Напомним, что 7 января из-за сильного ветра на Прикарпатье произошло массовое обесточивание в нескольких районах. Больше всего пострадали Долинщина, Рожнятовщина и горные районы.