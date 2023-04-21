Вспомните фильмы о варварах, – политтехнолог сказал, как выглядит день окружения Путина
Окружение Владимира Путина – это люди, которые каждый день ищут персональное утешение. Им скучно жить, потому что уже есть. Правда, приходится чем-то приглушать совесть, которая время от времени просыпается.
Нравственный вид российских элит достаточно невысок. Об этом 24 Канала сказал политтехнолог Ростислав Мурзагулов.
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Употребляют разные вещества, чтобы приглушить совесть
К сожалению, классическая элита первого поколения, описанная Михельсоном, вполне распространённое явление. Она незрелая, безответственная, неспособна на какие-то высоконравственные решения, думающие только о собственном кармане и собственной безопасности.
Дело в том, что почти всех заменили. Раньше были породистые кадровые люди в России, которые находились где-то высоко. Я знал многих, с ними было приятно общаться. они были ответственны, они не делали все ради денег, у них были принципы и высокие стремления.
В то же время у элит первого поколения ничего вышеупомянутого нет. Их рабочий день – очень скучное занятие.
99% времени они не делают ничего. Они впервые управляют страной и руководят ею так, как умеют. 3000 сотрудников только администрации президента! Посчитайте, сколько тунеядцев сидят в правительствах, министерствах губерниях, "околодержструктурах" - это сейчас почти остальная страна,
– подчеркнул политтехнолог.
Они придумали себе разнарядки и директивы, по которым эти люди живут. При этом у них есть что-то вроде свободного времени, и здесь начинается самое интересное.
Помним фильмы, в которых варвары входят в какой-то город. Они его опустошают, грабят, насилуют. С друг другом занимаются черт знает чем. Ибо скучно, все уже есть,
– подчеркивает Мурзагулов.
Более того, далеко в сознании теплится совесть, почти в каждом человеке. Естественно, ее хочется чем-то приглушить.
"Совесть ему говорит: "Ты занимаешься чем-то плохим, твоя страна делает безобразие на весь мир, это видят все люди – 8 миллиардов на всей планете!". И ты заливаешь, засыпаешь, закалываешь это", – отметил Ростислав Мурзагулов.
С самого начала каждый человек – творение Бога, оно не самое плохое. "Когда его превращают в это животное, в винтик в адской военной машине, безусловно, он начинает себя каким-то образом заигрывать. В этом принимают участие самые разные напитки, порошки и все остальное", - резюмировал политтехнолог.
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У Путина произошел нервный срыв
- У кремлевского диктатора Владимира Путина, вероятно, случился мощный нервный срыв. Предварительно это произошло из-за замены лекарств, которые употребляет глава Кремля от онкологии.
- Российские источники утверждают, что диктатор сейчас проходит новый курс лечения. Более того, на самом деле его состояние значительно хуже, чем считалось.
- Сообщается, что 18 апреля около 21 часа по московскому времени охрана услышала странные звуки из комнаты, где находился Путин. Глава страны-террористки не реагировал на обращение, поэтому охранники вызвали дежурных врачей и попытались открыть дверь.
- На полу у дивана сидел Путин и истерически плакал. Руководитель России был одет в мокрую белую футболку, которую, вероятно, пытался снять, а также – один черный носок на правой ноге. Рядом с ним лежал порванный подгузник. Известно, что последнее время Путин постоянно пользуется.
- Медики ввели Путину "антипсихотический препарат", несколько улучшивший состояние российского президента. Его вымыли, переодели и уложили спать.